Von Sabine Wejsada, Ismaning

Das gute Stück aus glänzendem Metall steht mitten auf dem großen Holztisch in der gemütlichen Wohnküche von Christine Riel in Ismaning und strahlt seit knapp einer Woche mit der 72-Jährigen und ihren Mitstreitern Liane Gmelch, 70, und Thomas Klesius, 53, um die Wette. Die drei Ismaninger verantworten den Eine-Welt-Handel am Ort, eine in zahlreichen Städten und Gemeinden bei der katholischen Pfarrei angesiedelte, aber überkonfessionelle Initiative, die sich seit mehr als 30 Jahren für fairen Handel und Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz einsetzt. Dafür sind sie nun mit dem Zukunftspreis des Landkreises München ausgezeichnet worden.

Insgesamt 61 Betriebe und 16 bürgerschaftliche Initiativen haben sich nach Angaben des Landratsamtes um die Ehrung beworben. Am Ende bekamen jeweils fünf von ihnen die etwas sperrige Trophäe, zusätzlich verlieh der Landkreis einen Sonderpreis an einen Taufkirchner Sportartikelhersteller, der sich durch Kooperationen mit Wettbewerbern bemüht, die von den Vereinten Nationen ausgelobten Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

Dass mit der Ismaninger Eine-Welt-Handel-Initiative ein Projekt aus der Vergangenheit gewürdigt und damit als in die Zukunft weisend erachtet wird, zeigt, dass deren Anliegen auch nach drei Dekaden nichts an Aktualität verloren haben. Im Gegenteil: Erst jetzt, da sich alle Welt damit befasst und viele Kommunen stolz das Label "Fairtrade-Gemeinde" tragen, rücken sie in den Fokus: fairer Handel bei Lebensmitteln und Bekleidung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Hilfe für Kleinbauern und Kampf gegen Kinderarbeit in Entwicklungsländern.

Für Christine Riel gehören diese Punkte bereits seit Mitte der Neunzigerjahre quasi zum täglichen Brot. Davon erzählen nicht nur die zahlreichen Magazine, Mitteilungsblätter und gesammelten Kopien von Artikeln und Reportagen über den fairen Handel und eine gerechtere Welt, die neben dem Zukunftspreis auf dem Küchentisch liegen. Zusammen mit Liane Gmelch, die sich seit fünf Jahren bei der Eine-Welt-Initiative engagiert, und Thomas Klesius, der bereits als junger Mann den Verkauf von fair produzierten Waren organisiert hat, ist die Mutter von drei erwachsenen Kindern und Oma von vier Enkeln getragen von der Idee, die Welt zumindest da, wo man wohnt, ein kleines bisschen besser zu machen. Jeden ersten Sonntag im Monat werden nach dem Gottesdienst fair gehandelte Waren im Innenhof der katholischen Kirche angeboten, seit Oktober 2021 auch am ersten Donnerstag im Monat bei der Gemeindebücherei in der Seidl-Mühle. Dazu kommen Verkaufsstände beim Ismaninger Christkindlmarkt und zweimal im Jahr im Hillebrandhof, dem Haus der Senioren an der Aschheimer Straße 2. An diesem Samstag, 22. Oktober, ist es dort wieder soweit, wenn von 14 bis 17 Uhr die Herbstdult stattfindet.

"Ich muss einfach etwas tun, um all die bestehenden Probleme und Krisen auszuhalten."

"Das Große kann ich allein nicht ändern, aber ich muss einfach etwas tun, um all die bestehenden Probleme und Krisen auszuhalten", sagt die resolute Ismaningerin an diesem Nachmittag bei der Fahrt in das Fair-Handelshaus Bayern nach Amperpettenbach bei Haimhausen im Landkreis Dachau, einer 1984 gegründeten Genossenschaft, in dem Eine-Welt-Initiativen und auch Privatleute sich mit Waren versorgen können. Christine Riel hat einen langen Einkaufszettel dabei, nicht nur wegen der anstehenden Dult müssen die Lager unter anderem mit fair produziertem Kaffee, Reis, Schokolade und getrockneten Mangos gefüllt werden, auch für den Christkindlmarkt Anfang Dezember soll bereits allerhand besorgt werden. Und dann gibt es da noch ein paar Aufträge von Stammkunden. Da ist zum Beispiel ein älterer Mann, der seit Jahren nur noch weißen Tee trinkt, den Riel aus Amperpettenbach mitbringt. Dass dort die Upcycling-Taschen aus bunten Safttüten wieder vorrätig sind, ruft bei Riel große Freude hervor, drei von den Tetrapak-Shoppern landen gleich im Einkaufswagen, "weil die bei uns sehr gefragt sind", wie Riel erzählt.

Zurück in Ismaning müssen die vielen Kartons, die den Weg in den großen Kofferraum gefunden haben, ausgepackt und ganz analog mit Hand geschriebenen Etiketten ausgezeichnet werden. Die Differenz zwischen dem Einkaufs- und dem empfohlenen Verkaufspreis wird weitergegeben an Projekte wie etwa das Kinderdorf St. Anton in Brasilien. Auf die drei Ehrenamtlichen vom Eine-Welt-Handel wartet in den nächsten Tagen und Wochen viel Arbeit, die sie seit Jahren gerne machen, wie sie übereinstimmend erzählen, auch wenn es so manches Mal durchaus zäh ist mit dem Verkauf. Trotzdem: "Die Option aufzuhören, gibt's nicht", versichert Thomas Klesius. Noch dazu jetzt, "wo wir einsame Kellerkinder den Zukunftspreis bekommen haben", ergänzt Riel und ihre zwei Mitstreiter nicken lächelnd mit dem Kopf.

Nominiert worden ist die kleine, aber unermüdlich einsatzfreudige Truppe übrigens von der Gemeinde Ismaning, die sich seit einem Jahr Fairtrade-Kommune nennen darf. Dass es mit der Auszeichnung geklappt hat, darf getrost als Win-win-Situation bezeichnet werden.