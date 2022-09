Von Montagnachmittag auf Dienstagfrüh sind unbekannte Täter über das frei zugängliche Treppenhaus eines Parkhauses an der Münchner Straße in Ismaning in den dortigen Keller eingebrochen. Dort öffneten sie gewaltsam die Tür zur Lagerhalle des Hausmeisters und stahlen Werkzeug sowie Hochdruckreiniger und Dampfstrahler im Gesamtwert von etwa 25 000 Euro. Das Kommissariat 52 des Münchner Polizeipräsidiums, das die Ermittlungen übernommen hat, bittet Zeugen um Hilfe bei der Suche nach den Tätern. Wer etwas beobachtet hat, kann sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Telefon 089/29 10-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.