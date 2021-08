Eine Fülle von Ratgebern kümmert sich um frisch Verliebte. Aber was ist mit denen, die schon länger oder richtig lang zusammen sind? In einem Vortrag am Mittwoch, 11. August, 19.30 Uhr, auf der Open-Air-Bühne im Kultur- und Bildungszentrum in Ismaning stimmt SZ-Redakteur Werner Bartens ein Loblied auf die lange Liebe an und erklärt, wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist. Ein Fazit vorneweg: "Ohne Schmetterlinge im Bauch geht's auch: sogar besser." Eintritt frei.