Von Christina Hertel, Ismaning

Adolf Sieber hat in seinem Leben noch nie das Meer gesehen und er ist sich sicher, dass das auch nicht mehr passieren wird. Sein einziger Urlaub waren drei Tage am Neusiedler See in Österreich, ein Geschenk seiner Kinder, doch er habe die ganze Zeit nur an den Ort gedacht, den er den "Mittelpunkt der Welt" nennt: seinen Hof und seine Felder in Ismaning. Das alles zu erhalten, sei sein größtes Ziel, sagt der 62-Jährige. Deshalb wurde aus dem Landwirt ein Ladenbesitzer, durch dessen graues Haar sich noch immer dicke blonde Strähnen ziehen, ein Obstbauer, ein Schnapsbrenner und seit Neuestem: ein Winzer.

Zwischen Umgehungsstraße und großen Maisfeldern, gut 20 Kilometer nördlich von München, betreibt Sieber den ersten kommerziellen Weinberg Oberbayerns. Dieser ist allerdings, weil in dieser Gegend nun mal alles flach ist, kein Berg, sondern ein Feld. Fast 3000 Weinstöcke wachsen an Metalldraht der Sonne entgegen, verteilt auf zwei Felder. In den nächsten zwei Jahren kommen noch einmal 800 Stöcke dazu. Sieber setzt auf Expansion - denn er ist von seinem neuen Geschäftsfeld überzeugt, auch wenn es ein aufwendiges ist. "Der Wein will jeden Tag seinen Herrn sehen", sagt er und zupft ein paar Blätter von einem Rebstock ab. Die meiste Arbeit erledigt er alleine, nur bei der Ernte helfen seine Frau und seine Kinder mit.

Im vergangenen Herbst füllte Sieber die ersten tausend Flaschen ab und seit diesen Tagen verkauft er zum ersten Mal oberbayerischen Wein in seinem Hofladen in Ismaning. Ein Weißwein, Sorte Muscaris, für 24 Euro die Flasche. Im Oktober kommt außerdem ein Regent dazu, ein Rotwein.

Doch Weinanbau bei München - geht das überhaupt? Die großen Weinberge Bayerns liegen schließlich mehr als 200 Kilometer nördlich in Franken am Main. Tatsächlich bauten auch die Oberbayern einst Wein an. In Freising auf dem Domberg wuchsen schon in der Römerzeit Rebstöcke. Doch dann wurde das Klima kälter, die Erträge schlechter und das Bier machte dem Wein immer mehr Konkurrenz. Das könnte sich nun wieder ändern, davon ist Sieber überzeugt.

Denn er erlebt den Klimawandel, gegen den Jugendliche in der Stadt demonstrierten, jeden Tag draußen auf seinen Feldern: Er beobachtet, dass Äpfel, die er früher im Oktober erntete, heute schon im August reif sind. Er sieht, dass die Sonne auf der Schale von Sorten, die er früher gut verkaufen konnte, braune Flecken hinterlässt, sodass diese im Laden liegen bleiben. Deshalb hat er beschlossen, sich in ein neues Geschäftsfeld zu wagen, das die Hitze besser verträgt: den Weinbau.

Um die wichtigste aller Fragen zu klären - nämlich wie sein Wein überhaupt schmeckt - schenkt Sieber in seinem Laden ein Glas ein. Er ist frisch und leicht süßlich, nicht so, dass er auf der Zunge klebt, sondern so, dass man sich gut vorstellen kann, ihn beim Picknick im Sommer zu trinken. "So, dass man immer noch ein Glasl mag", sagt Sieber und schenkt noch einen Schluck hinterher. Bis vor kurzem - das gibt er selbst zu - hätte er sich lieber ein Helles als einen Weißwein eingeschenkt. Das habe sich geändert. Vielleicht, weil es jetzt das eigene Produkt ist, das er trinkt. "Ich schmecke den Acker, auf dem der Wein gewachsen ist."

Eine professionelle Ausbildung zum Winzer hat der Landwirt nie gemacht, er belegte nicht einmal einen Volkshochschulkurs. Sein Wissen sammelte er aus Büchern und vor allem aus Gesprächen mit anderen Winzern. Alle paar Wochen fährt er nach Franken und schaut sich an, wie sie dort arbeiten.

Ganz neu in dem Bereich ist Sieber jedoch nicht: Tafeltrauben baut er schon seit mehr als zehn Jahren an. Doch um solche Trauben zu pflanzen, die nicht zum Essen, sondern zum Trinken gedacht sind, muss man sich beim Staat um eine Lizenz bewerben. Es habe drei, vier Jahre lang gedauert, bis er nun so viel Fläche bepflanzen darf, dass daraus einmal ein richtiges Geschäft entstehen könne, sagt Sieber. Bis jetzt fährt er die Ernte zu einem Winzer nach Würzburg, der mit ihm gemeinsam den Wein keltert, filtriert, in Fässer abfüllt und lagert. Einen eigenen Weinkeller will Siebert in den nächsten Jahren bauen. Auch neue Maschinen bräuchte er. Einen sechsstelligen Betrag, so viel Geld, dass er sich damit irgendwo in der Sonne zur Ruhe setzen könnte, müsste er dafür investieren, schätzt er. Warum tut er sich das mit 62 Jahren an? "Manchmal, wenn ich zu meinen Feldern fahre, überlege ich: Was könnte dir denn Spaß machen?", sagt er. Aber ihm falle nichts ein - außer seiner Arbeit.

Während aus vielen anderen Landwirten rund um München mit der Zeit Immobilienmakler und Millionäre geworden seien, fühle er sich dazu verpflichtet, seinen Besitz für die nächste Generation zu erhalten. Dafür änderte Sieber sein Geschäftsmodell schon ein paar Mal.

Seit fast hundert Jahren betreibt seine Familie in Ismaning auf dem Holzerhof Landwirtschaft. Früher baute sie hauptsächlich Gemüse an. Ende der Achtzigerjahre eröffnete Siebers Frau Anita den Hofladen, doch als das Gemüse im Supermarkt immer billiger wurde, lohnte sich das Geschäft nicht mehr. Vor etwa 15 Jahren begann Sieber deshalb, auch Obstbäume und Beerensträucher zu pflanzen und all das, was er nicht verkaufen konnte, zu Schnaps zu brennen. Ganz hinten in dem Laden steht eine kupferne Brennanlage, Sieber veranstaltet hier Vorführungen und Verkostungen. Inzwischen sei aus dem Schnaps eine seiner Haupteinnahmequellen geworden.

So ähnlich stelle er sich das mit dem Wein auch vor. Er will Weinfeste veranstalten und eine Vinothek bauen auf seinem Hof, wo schon Wein die Hauswand hochwuchs, als er ein kleiner Junge war. Seine Großtante pflanzte und presste ihn, doch er habe sich dafür nicht interessiert. "Mein großes Vorbild war damals mein Vater. Und mein Traum war, Landwirt zu sein."

Der Hofladen auf dem Holzerhof an der Münchener Straße 70 in Ismaning ist von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet und - außer mittwochs - von 14 bis 18.30 Uhr. Samstags ist von 8.30 bis 13.30 Uhr offen.