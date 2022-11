Ein Mann. Und eine Gitarre. Mehr braucht's nicht: Ecco Meineke tritt am Samstag, 12. November, in der Reihe "Vollmondkonzerte" des Ismaninger Kulturkreises "Ars Noah" in Rick's Café auf. Sein Lieblingssatz "Wer nur etwas von Musik versteht, versteht auch davon nichts", geht dem Künstler, der sich unter anderem auch als Kabarettist einen Namen gemacht hat, so leicht von der Zunge, weil er ein kreativer Allrounder ist. In Ismaning freilich widmet er sich vornehmlich dem Genre der Folkmusik: Mit Gitarre und charakteristischer Stimme wird Ecco Meineke Folkrock-Klassiker von James Taylor, Paul Simon oder Bob Dylan aufführen, aber auch Songs der Beatles oder aus eigener Feder. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Kartenreservierungen sind möglich über Rick's Café (Tel. 089 9612190) oder info@ricks-cafe-ismaning.de.