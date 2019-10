Ein neue Park für Ismaning samt Bachübergängen, Pumptracks, Wasserspielen und einem Beachsportplatz. Das sind nur einige der Ideen, die in der Machbarkeitsstudie für den Kernbachpark im Südosten der Gemeinde enthalten sind: die "grüne Lunge" Ismanings, wie Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) das Projekt nennt. Der Gemeinderat hat nun der Machbarkeitsstudie zugestimmt und den bestehenden Vertrag des Architekten erweitert, um "die einzelnen Ideen weiter auszuarbeiten", wie es heißt.

An Vorschlägen für das Gebiet um den Kernbach mangelt es nicht. Die Studie baut auf Konzepte aus der Vergangenheit, etwa zum Wegesystem, sowie auf bestehender Infrastruktur. "Über die Jahre haben unsere Kinder Trampelpfade errichtet. Wir wollen die jetzt verfeinern", sagte Greulich der SZ. Zum einen soll der Zugang zum Wasser mit einer Niedrigwasserzone und einer Kiessohle erleichtert werden, zum anderen soll die Überquerung des Kernbachs durch Natursteinblöcke und die Errichtung eines Stegs ermöglicht werden. Die Chance, den Bach zu überqueren, sei besonders wichtig, denn das grüne Areal entlang des Wasserlaufs sei nur von der Straße "Am Kernbach" erreichbar, heißt es in einem Arbeitspapier. Die Straße soll laut Studie so gestaltet werden, dass der Verkehr abgebremst wird, um die Sicherheit der Parkbesucher zu garantieren.

"Kühlen, fühlen und erleben", heißt laut Greulich die Devise. Die Dringlichkeit eines solchen Projektes ergebe sich durch die zunehmende Bebauung in der Gemeinde und die ansteigenden Temperaturen: "Wir müssen uns mittlerweile Gedanken darüber machen, wie wir die Hitze aus dem Ort herausbekommen", sagt der Bürgermeister. Deshalb werden Ecken wie das Gebiet um den Kernbach, "wo Bäume und Wasser sind", nicht zugebaut. Greulich erklärt das Projekt mit einem Wortspiel: Ismaning wolle die "coolste Gemeinde des Landkreises" werden - sowohl im Sinne von Abkühlung als auch von Coolness.

So sollen im Bereich des bestehenden Spielplatzes etwa Anlagen zum Klettern und Skaten sowie eine Graffitiwand entstehen. Neben einem Sandspielplatz für Beachvolleyball, Beachhandball und Beachsoccer sind etwa Pumptracks und Rodelhügel andere Vorschläge. Auch ein Wasserspielplatz soll im Gespräch sein. All das werde im Einklang mit der Umwelt geschehen, verspricht Greulich: Man wolle das bestehende Grün "hegen und pflegen". So sollen die bereits existierenden Blüh- und Magerwiesen erhalten bleiben, an anderen Stellen soll sogar aufgeforstet werden.

Das Projekt Kernbachpark fand bei allen Fraktionen Zustimmung. "Der Entwurf gefällt uns sehr gut", sagte CSU-Sprecher Alexander Novakovic in der Sitzung, der sich vor allem über die Erweiterung des Sportangebots freute. Dem schloss sich SPD-Fraktionssprecherin Johanna Hagn an. "Die grüne Lunge ist gerade für die heißen Sommermonate extrem wichtig." Die Zukunft des Kernbachparkes zu gestalten, habe "viel Spaß gemacht", sagte Silke Levermann (Grüne) in Anspielung auf die Kommission, die im Juli für den Kernbachpark gebildet wurde. Es seien "viele Ideen zum Thema Klimaschutz berücksichtigt worden", sagte sie. Nun geht der Ball an den Planer, der die vielen Vorschläge im Detail untersuchen wird.