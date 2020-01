Sie heißen Bavaria, Isarliebe, Grünwalder, Glockenbacherl, Flaucherl und Monaco. Auch Rosi und Milli sind vertreten. Und wer es mit der Residenz hält, gern in Nymphenburg spazieren geht und das Echo vom Königssee daheim haben möchte, wird ebenso fündig. All diese Namen tragen die selbst gemachten Seifen der Münchner Waschkultur. Dahinter verbergen sich Sophia Wagner, 48, und ihr Mann Daniel, 44. Ihre Werkstatt befindet sich in Ismaning und nicht - wie der Name des Start-ups vermuten lässt, in der Landeshauptstadt. In den Räumen auf einem Bauernhof an der Schloßstraße entstehen die Waschstücke, werden liebevoll verpackt und von dort aus über einen Online-Shop in alle Himmelsrichtungen verschickt. Man kann sie aber auch analog kaufen; die Waschkultur hat mittlerweile 13 Handelspartner im Landkreis, in München, in ganz Bayern sowie in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt.

Detailansicht öffnen Daniel und Sophia Wagner möchten "etwas Schönes in die Welt hinaus schicken". (Foto: Florian Peljak)

Weit mehr als tausend Bestellungen haben die beiden bislang bearbeitet. Eine stattliche Anzahl, angesichts dessen, dass es die professionell betriebene Seifensiederei erst seit August gibt. Sophia Wagners Passion für wohlriechende und wohltuende Waschstücke währt allerdings schon sehr viel länger. 2010 hat sie angefangen, selbst Seifen zu machen, zuerst in kleinem Umfang, für sich und ihre Familie, als Präsente für Freunde und als Mitbringsel. Die Beschenkten sind jedes Mal begeistert gewesen, wie die 48-Jährige erzählt. Und so habe sie von Jahr zu Jahr neue Kreationen ausprobiert, von Hand gefertigt, aus hochwertigen Rohstoffen, schäumend und gut riechend. Und mit der Zeit sind es immer mehr geworden. Ob sie sich noch an ihr erstes selbst produziertes Waschstück erinnert? Sophia Wagner muss ein bisschen überlegen. "Das war eine Ringelblumen-Schafsmilchseife", sagt sie und verzieht dabei ein bisschen das Gesicht: "Sie war schön und gut gelungen, aber dufttechnisch so gar nicht mein Fall." Solch eine habe sie nicht mehr gemacht.

Detailansicht öffnen Die Wagners lieben ihren Job und widmen ihm viel Zeit. (Foto: Florian Peljak)

Die Seifensiederei ist ein altes Handwerk: Die schon seit den Sumerern bekannte Technik kam während der Kreuzzüge auch nach Europa und ersetzte das bis dahin gebräuchliche Waschen mit Holzasche oder deren Lauge. Erste Zünfte sollen sich Historikern zufolge im 14. Jahrhundert in Mitteleuropa gebildet haben, etwa in Augsburg und Ulm sowie in Wien. Mit dem Einsetzen der industriellen Herstellung von Seife im 19. Jahrhundert verlor der Handwerksberuf seine Bedeutung; seit einiger Zeit aber erfährt die Kunst des Seifensiedens eine Renaissance. In vielen Städten sind in den vergangenen Jahren kleine Seifensiedereien entstanden, die nach traditionellen Methoden Seife produzieren.

Detailansicht öffnen In den Duft-Seifen stecken nicht nur Naturstoffe, sondern auch die positive Energie der Hersteller. (Foto: Florian Peljak)

Die handwerkliche Herstellung von Seife ist aufwendig. Sophia Wagner aus Ismaning lässt sich an diesem Vormittag in ihrer kleinen Werkstatt über die Schulterblicke: In den Regalen lagern Fette und Öle, Farben und ätherische Öle. Daneben stehen große Behälter mit Seifenstücken, die an weiße Schokolade erinnern. Sie müssen noch reifen, ehe sie in den Verkauf gehen. Mindestens sechs Wochen lang dauert die Verseifung, ehe zum Beispiel das Echo vom Königssee fertig ist. "Seife wird mit jedem Monat milder", sagt Sophia Wagner; eine gute Olivenseife müsse wegen ihres großen Wasseranteils bis zu drei Jahre lagern.

Detailansicht öffnen Eine fertige Seife, in liebevoller Handarbeit gefertigt. (Foto: Florian Peljak)

Es duftet nach Lavendel und Veilchen, während die 48-Jährige mit einer Schutzbrille auf der Nase, selbst genähten Ärmelschonern und Handschuhen zu Schauzwecken in einer Küchenmaschine Kokosfett, Jojo-, Raps- und Parfümöl verarbeitet. Die Arbeit ähnelt der einer Köchin oder eines Konditors, jeder Schritt ist genau austariert, die Öle werden wohldosiert und behutsam zugegeben. Die Masse erinnert an Baiser. Kommt dann der exakt berechnete Anteil von Lauge dazu, die Wagner mit einem Handmixer einrührt, wird alles ganz sahnig.

Detailansicht öffnen In den Regalen lagern unter anderem Farben und ätherische Öle. (Foto: Florian Peljak)

Doch es ist höchste Vorsicht geboten: Ja nicht hineinlangen. Laugen sind gefährlich, sie verflüssigen das Gewebe und können so auch in tiefe Schichten der Haut gelangen. Die Rohseife wird schließlich gegossen, nach einiger Zeit kann sie zugeschnitten oder geformt werden. Danach müssen die Seifenstücke für mindestens anderthalb Monate reifen, ehe sie veredelt werden oder ein besonderes Topping bekommen, Veilchenblüten zum Beispiel. Im Raum neben der Werkstatt rasten sie dann zuhauf, die unzähligen Waschstücke, und warten darauf, verpackt und verschickt zu werden.

Bevor Sophia Wagner zur Seifensiederei gekommen ist, hat sie Filz verarbeitet. Nach dem Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und einigen Jahren Berufserfahrung als Grafikdesignerin entdeckte sie 2003 ihre Begeisterung für den Werkstoff Filz. Daraus wurde die 2006 gegründete Designwerkstatt "Art zu leben by Sophia Wagner", der erste Blog folgte 2009 unter "werkstoff-filz.de". Anfang 2010 kam das Seifemachen dazu. Sieben Jahre später wurde schließlich der erste Online-Videokurs "Seifen selber machen" produziert, bis heute mit mehr als 250 Teilnehmern. 2018 folgte die Veröffentlichung der sogenannten Seifenkartenbox: ein übersichtliches, handliches und kompaktes Anleitungs-, Nachschlage- und Lernsystem, die Essenz aus zahlreichen Fachbüchern, eigener Erfahrung in der Seifenherstellung und Wissenswertem aus dem Internet.

Und 2019 war es dann soweit: Sophia Wagner gründet zusammen mit ihrem Ehemann Daniel die Wagner Seifen- und Naturkosmetik Manufaktur in Ismaning. Während sie für die Produktion verantwortlich zeichnet, ist der ehemalige Morgenshow- und TV-Comedian sowie Autor von Radio- und Fernsehsendungen für Vermarktung, Vertrieb und Versand zuständig. Dass er die von seiner Frau hergestellten Seifen selber nutzt und bei der Ideenfindung für neue Namen hilft, ist selbstverständlich. "Wir wollen etwas Schönes in die Welt hinausschicken", geben die Wagners als ihr Credo aus. Ein Blick auf Flaucherl und Co. in den Reife-Regalen bestätigt das.