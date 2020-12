Aus christlicher Perspektive hat Jesus am Heiligabend nicht nur das Licht der Welt erblickt, er ist es auch gleichsam geworden: "Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben", heißt es im Johannesevangelium. Nicht in Finsternis wandeln mussten am vierten Adventssonntag die Besucher des Kircheninnenhofes von St. Johann Baptist in Ismaning. Die katholischen Pfarrgemeinde lud dort mit einer lebensgroßen Krippe zum Innehalten ein. Weihnachtliche Musik und eine Lichtinstallation schufen eine stimmungsvolle Atmosphäre. "Wir hatten das an diesem Tag geplante Krippenspiel pandemiebedingt abgesagt. Trotzdem wollten wir unter den geltenden Hygienemaßnahmen Gelegenheit schaffen, um sich einen Augenblick von der oft drückenden Stimmung dieser Tage zu befreien. Viele Spaziergänger ließen sich, mit Abstand und Maske, auf die Freude über Jesu Geburt und die damit verbundene Hoffnung ein." Der Dank der Pfarrgemeinde gilt unter anderem Franz und Magdalena Mösl für Stall, Krippe und Equipment, Claudia Hartl von Tagkonzept für Ideen und Equipment und Flo Adelt, Veranstaltungstechniker für Licht- und Musikinstallation.