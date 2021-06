Welches Lied singt die Erde? Und wie nehmen wir Menschen die Natur um uns herum wahr? Unmittelbar, physisch oder zunehmend durch digital erzeugte Bilder, die etwa das Abschmelzen der Gletscher dokumentieren? Lena von Goedeke beschäftigt sich mit existenziellen Dimensionen der Naturerfahrung. Für ihre jüngsten Arbeiten hat sich die 1983 in Duisburg geborene Künstlerin in die Arktis begeben. Auf mehreren Reisen nach Spitzbergen, zuletzt im Februar und März 2021, hat sie Eindrücke gesammelt, die sie nun in ihrem Werk umsetzt. 2020 hat ihr die Jury des Ismaninger Kallmann-Museums den Kallmann-Preis für ihre Auseinandersetzung mit dem Thema "Landschaft" zugesprochen. Die zum Preis gehörende Einzelausstellung "Soil's Song" ist derzeit und noch bis zum 18. Juli in Ismaning zu sehen.

An diesem Sonntag, 27. Juni, spricht Museumsleiter Rasmus Kleine von 15 Uhr an mit der Künstlerin über ihre Arbeit. Goedeke studierte zunächst Kunstgeschichte, später Freie Kunst an den Akademien in Münster und Düsseldorf. In ihrem konzeptuellen und zugleich hoch sinnlichen Werk greift sie auf eine Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen und Materialien zurück; so kombiniert sie etwa für die Installation "Equipment first" in Ismaning Ton, Tusche, Wasser und einen Vorhang mit Digitaldruck zu einem eindrücklichen Ensemble einer Wanderung in der Arktis. Zum Besuch des Gesprächs mit der Künstlerin ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 089/961 29 49 oder per E-Mail an info@kallmann-museum.de.