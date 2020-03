Die Wahl in Ismaning kann möglicherweise angeforchten werden.

Wie in Grünwald stehen auch in Ismaning unzulässige Angaben auf den Stimmzetteln.

Nachdem die CSU in Grünwald unerlaubterweise auf den Stimmzetteln mit ihren Ehrenämtern wirbt, wird dies nun auch von der CSU in Ismaning bekannt. Laut einer Pressemitteilung der vier anderen Parteien, die in Ismaning zur Wahl antreten, schmückt sich etwa ein CSUler mit dem Zusatz "erster Vorstand Bauerntheater", ein anderer mit "Vorsitzender Feringa Ärztenetz". Erlaubt ist aber laut Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz und der Wahlordnung auf dem Stimmzettel nur die Angabe von kommunalen Ehrenämtern wie etwa Gemeinderat, Kreisrat, Bürgermeister oder stellvertretender Landrat.

Die gemeinsame Presseerklärung zu dem Vorfall ist verfasst worden von der SPD, den Grünen, der Freien Wählergemeinschaft und der FDP. Sie teilen mit, dass der Fehler vom Ismaninger Wahlleiter Andreas Hobmeier selbst entdeckt wurde, nachdem dieser über den Fall Grünwald in der Presse gelesen hatte. Zwar habe sich Hobmeier entschuldigt, jedoch ist es den vier Parteien wichtig, den Wählerinnen und Wählern die Information zukommen zu lassen.

Denn für eine Änderung der Stimmzettel ist es aufgrund der abgelaufenen Fristen und der bereits versandten Briefwahlunterlagen zu spät. Beim Wähler entstehe jetzt der Eindruck, dass sich nur die Kandidatinnen und Kandidaten der CSU ehrenamtlich betätigen. Dies entspreche jedoch nicht den Tatsachen und lasse ein völlig falsches Bild entstehen. Die Ortsvereinsvorsitzenden von SPD, FWG, Grünen und FDP halten es daher für notwendig, auf die Ungleichbehandlung der Wahlvorschläge aufmerksam zu machen.

Der Wahlvorschlag der CSU ist aufgrund der unzulässigen Angaben rechtlich anfechtbar. Die Rechtsaufsicht im Landratsamt kann aber noch nicht einschreiten. Das Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte legt fest, dass Beschlüsse des Wahlausschusses der Gemeinde erst nach der Wahl überprüft werden können, so die Sprecherin des Landratsamtes, Christina Walzner.