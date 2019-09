Die CSU Ismaning lädt zum Wandertag am Sonntag,15. September, ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz am Eisweiher an der Dorfstraße. Während der Wanderung werden verschiedenen Aufforstungstechniken gezeigt. Ein Mitarbeiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg geht mit der Gruppe durch den Taxet und erläutert dort die ökologische Aufforstung. Anschließend an die Wanderung gibt es Kaffee und Kuchen.