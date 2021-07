In den vergangenen Monaten hat die Pandemie das Leben vieler Menschen eingeschränkt. Auch in den letzten Momenten mussten manche allein bleiben, eine Sterbebegleitung, wie sie sich viele wünschen, war nicht möglich. Der Hospizkreis Ismaning lädt vor diesem Hintergrund all diejenigen, die von einem geliebten Menschen Abschied nehmen mussten, zum Austausch ein. Am Mittwoch, 7. Juli, stehen von 16 Uhr an die Türen des "Cafés für die Seele" in den Räumen des Hospizkreises, Bahnhofplatz 11 in Ismaning, offen. Weitere Gesprächstermine können unter den Telefonnummern 089/12 50 84 62 oder 0176/10 31 79 92 vereinbart werden.