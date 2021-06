Der batteriebetriebene 232er-Bus, der seit Ende 2019 durch Unterföhring rollt, wird schon in wenigen Jahren nicht mehr die einzige Linie mit einem emissionsfreien Antrieb im Landkreis sein. Der Kreisausschuss bestätigte in seiner Sitzung am Montag in Ismaning in weiten Teilen das Votum des Verkehrsausschusses von vor einer Woche. Demnach wird die MVV-Regionalbuslinie 227 in Oberhaching für die Zeit vom 1. April 2024 an mit Wasserstoff-Fahrzeugen betrieben. Die Regionalbuslinie 290 in Garching bekommt dagegen einen Batterie-Elektrobus. Eine Entscheidung über den künftigen Antrieb des 261er-Busses in Neuried wird vorerst zurückgestellt, weil sich die Gemeinde finanziell außer Stande sieht, eine Ladeinfrastruktur für Elektrobusse vorzuhalten. Der bestehende Vertrag über eine Dieselbuslinie wird bis Ende 2025 verlängert, 2023 soll dann der Landkreis noch einmal darüber entscheiden, welcher Antrieb auf dieser Linie eingesetzt wird.

Womöglich ist bis dahin eine Grundsatzentscheidung gefallen, ob der Kreis den Gemeinden bei den Kosten für Auflademöglichkeiten der Busse unter die Arme greift. Auch in Taufkirchen hatten sich die dortigen Gemeinderäte wegen der Kostenfrage für wasserstoffbetriebene Busse auf der Linie 225 entschieden, obwohl eine Studie Batteriefahrzeuge empfohlen hatte. Der Kreisausschuss stellte die Entscheidung darüber, welcher Antrieb hier im April 2024 eingeführt wird, vorerst zurück. Zunächst müssten laut Landrat Christoph Göbel (CSU) rechtliche Fragen bezüglich einer Förderung geklärt werden.