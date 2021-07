Zur Bürgerversammlung lädt die Gemeinde Ismaning am Mittwoch, 28. Juli, in die neue Ballsporthalle an der Grünfleckstraße 2 ein. Rathauschef Alexander Greulich (SPD) wird von 18 Uhr an seinen Jahresbericht abgeben sowie Rede und Antwort stehen. Bei der Veranstaltung ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht, zudem müssen die Kontaktdaten digital oder analog hinterlegt werden. Traditionell findet die Bürgerversammlung am Dreikönigstag, 6. Januar, statt. Coronabedingt war dies heuer nicht möglich.