Der Hallbergmooser Bürgermeister Harald Reents (CSU) ist tot. Der 41-Jährige, der aus Ismaning stammt und seit 2014 Rathauschef der Gemeinde im Landkreis Freising ist, wurde am Montag in seiner Wohnung gefunden. Die Polizei geht derzeit von einem häuslichen Unfall aus, erste Ermittlungen haben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Nachdem Reents am Montagmorgen nicht wie üblich zu seinem Dienstbeginn im Rathaus erschienen war und auch weder auf Anrufe noch Textnachrichten und Klingeln reagierte, hatten Polizei und Rettungskräfte die Haustüre geöffnet. Notarzt und Sanitäter konnten nur noch den Tod feststellen. Reents war in Ismaning aufgewachsen, dort und in Garching zur Schule gegangen.