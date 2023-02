Der offene Bücherschrank am Bahnhofplatz in Ismaning ist ein Erfolgsmodell. So sehr, dass er oftmals überfüllt ist. Die Gemeinde bittet daher darum, keine Bücher quer zu legen, damit sich der Schrank auch öffnen lässt. Wenn der Schrank zu voll ist, müsse aussortiert und weggeschmissen werden. Betreut wird die Bücher-Tauschbörse von einem Team aus sieben Ehrenamtlichen.