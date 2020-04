Einen Medienlieferservice bietet die Gemeindebibliothek Ismaning an: Pro Haushalt können die Ismaninger von sofort an einmalig eine Kiste mit maximal 15 Medien unter dem Link https://webopac.winbiap.de/ismaning/index.aspx anfordern und dabei ihre Wunschbücher und andere Medien bestellen. Alternativ würde die Bibliothek auch ein "Überraschungspaket" ausfahren, wenn der Empfänger die gewünschten Genres und das Alter des Lesers in einer E-Mail an bibliothek@ismaning.de oder im Ausnahmefall telefonisch unter der Nummer 96 20 92 41 nennt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Service richtet sich an alle in Ismaning, die einen gültigen Bibliotheksausweis besitzen. Am nächsten oder übernächsten Werktag nach Bestelleingang wird die Lieferung zwischen 9 und 16 Uhr von Gemeindemitarbeitern ausgefahren. Es sollte daher ein Familienmitglied zum Empfang der Medien zu Hause sein. Der Lieferung liegt ein Fristzettel mit dem Rückgabedatum bei. Die Medien müssen dann nach Wiedereröffnung in der Gemeindebibliothek Ismaning abgegeben werden. Die Übergabe erfolgt dann einfach durch Abstellen der Medienkisten vor dem Eingangsbereich ohne jeglichen Körperkontakt und unter Einhaltung der Abstandsregeln.