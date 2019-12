Eine Brücke über die Isar für Fußgänger und Radfahrer im Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser wünscht sich die SPD-Fraktion im Gemeinderat - und hat für einen entsprechenden Antrag in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats breite Unterstützung gefunden. Nach einstimmigem Beschluss des Gremiums soll die Verwaltung nun prüfen, ob ein solches Bauwerk möglich ist. Die SPD ist überzeugt, dass sich durch eine solche Brücke mehr Einwohner von Fischerhäuser dazu animieren lassen könnten, öfter einmal das Auto stehen zu lassen und mit dem Radl nach Garching zu fahren, um dann dort in die U-Bahn einzusteigen. Zudem wäre eine solche Isarquerung auch für Spaziergänger und Freizeitradler von Belang, heißt es in dem SPD-Antrag. Bislang lässt sich die Isar in Fischerhäuser nicht queren. Wer über den Fluss zu Fuß oder mit dem Rad nach Garching will, muss bis zur B 471 gelangen.