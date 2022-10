Ismaning:Rentnerin bei Küchenbrand verletzt

Bei einer Rentnerin in Ismaning hat am Montagnachmittag die Wohnung gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr gegen 15.30 zum Einsatz im Bereich Krautgartenstraße gerufen. Bei der über 70 Jahre alten Frau war nach derzeitigen Ermittlungen das Feuer in der Küche ausgebrochen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr nach kurzer Zeit gelöscht werden. Die Bewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation sowie oberflächliche Verbrennungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 für Branddelikte übernommen.