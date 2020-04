Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden, und das auch in Corona-Zeiten. Wie die Rot-Kreuz-Bereitschaft in Ismaning mitteilt, benötigen Krankenhäuser derzeit dringend Blutspenden. Aus diesem Grund rufen die BRK-Bereitschaft Ismaning und der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes für Freitag, 24. April, von 14 bis 20 Uhr in der Osterfeldhalle an der Oskar-Mester-Straße 2 zum Aderlass auf. Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zugelassen. Corona-Infizierte ohne Symptome könnten das Virus bei Blutspenden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht übertragen, schreibt das Rote Kreuz mit Verweis auf das Paul-Ehrlich-Institut (PEI).

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Mitzubringen ist unbedingt ein amtlicher Lichtbildausweis wie Personalausweis, Reisepass oder Führerschein und - wenn vorhanden - der Blutspendeausweis. Da der Imbiss nach der Blutspende derzeit nicht stattfinden kann, gibt das Ismaninger Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus. "Die Sicherheit der Blutspender hat für uns oberste Priorität", sagt Thomas Angenendt, stellvertretender BRK-Bereitschaftsleiter und verantwortlich für die Organisation der Blutspendedienste in Ismaning. "Es gelten die Abstandsregeln. Während des Aufenthalts in der Osterfeldhalle bitten wir, einen Mundschutz zu tragen, der vom Roten Kreuz zur Verfügung gestellt wird." Um zu große Menschenansammlungen während der Blutspende zu vermeiden, wird die Bereitschaft Ismaning im Internet laufend über die Wartezeiten berichten. Informationen gibt es unter www.brk-ismaning.de oder Telefon 089/55 27 54 80.