21. Oktober 2018, 21:49 Uhr Ismaning Baumfällungen im Auwald

Spaziergänger und Radfahrer müssen weiterhin mit Einschränkungen wegen der Baumfällungen im Auwald rechnen. An diesem Montag, 22. Oktober, werden der Philosophenweg sowie der Isarradweg zeitweise gesperrt, da Baumkletterer im Auftrag des Wasserwirtschaftsamts München eine umsturzgefährdete Esche am Philosophenweg entfernen. Dort hat die Behörde in den vergangenen Wochen schon Bäume umgelegt, die vom Eschentriebsterben befallen und deshalb nicht mehr standfest waren. Voraussichtlich von November an werden auch auf dem Gebiet der Gemeinde die ersten Fällarbeiten beginnen. Dabei kommen Harvester und andere schwere Maschinen zum Einsatz, sodass es immer wieder zu Sperrungen und Behinderungen einzelner Abschnitte des Isarradwegs kommen wird. Gemeinde, Förster und beteiligte Ämter bitten dringend darum, die Sperrungen zu beachten. Auslöser für das Eschentriebsterben, das in Europa große Waldflächen erfasst hat, ist ein eingeschleppter Pilz. Das Holz der gefällten Eschen kann soweit wie möglich verwertet werden. Die gerodeten Flächen im Auwald sollen sukzessive mit einheimischen Baumarten bepflanzt werden.