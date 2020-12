Die Arbeiten an der neuen Sporthalle südlich der Grünfleckstraße in Ismaning befinden sich in den letzten Zügen, obwohl es coronabedingt zu leichten Verzögerungen gekommen ist, wie es aus dem Rathaus heißt. Bis in das Frühjahr 2021 hinein läuft noch das Anlegen der Außenanlagen, bereits Ende Januar sollen zudem die Elektroinstallationen abgeschlossen sein, nahezu endmontiert sind die Sanitäranlagen sowie der Sportboden der Ballsporthalle. Sind diese Arbeiten abgeschlossen, werden noch die Trennvorhänge und die Sportgeräte eingebaut. Die Halle ist bereits voll mit Fernwärme, Wasser sowie den Netzanschlüssen erschlossen.