Mit dem Titel "Auf einen Kaffee mit... den Künstlerinnen des Blauen Reiters" ist ein Vortrag überschrieben, den Silke Katharina Rüsche am Mittwoch, 16. Juni, 19 Uhr, bei der VHS Nord im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle halten wird. Wer möchte, kann diesen auch online verfolgen. Während Wassily Kandinsky und Franz Marc als die Begründer des Blauen Reiters gelten, treten die Frauen in ihrem Umfeld meist hinter den beiden Künstlern zurück. Dabei spielen Gabriele Münter und Marianne von Werefkin für den Blauen Reiter ebenso eine große Rolle. In diesem Vortrag soll ihre Leistung für die moderne Kunst gewürdigt werden. Denn der Aufbruch in die Moderne war auch ein Aufbruch der Frauen in der Kunstwelt. Eine Anmeldung ist erforderlich.