19. August 2018, 22:22 Uhr Ismaning Aufbau der Mietradstationen

Lange wurde darüber gesprochen. Jetzt werden die Mietradstationen der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) tatsächlich aufgebaut. Wie die Gemeinde mitteilt, beginnen in den nächsten Wochen die Tiefbaumaßnahmen für die ersten von 14 Mietradstationen in Ismaning und Fischerhäuser. Die Inbetriebnahme der ersten sei Anfang Oktober geplant. Die Standorte sind zunächst als stationäres System ausgelegt - also mit der Rückgabe des Mietrads an der MVG-Station. Die MVG sammelt regelmäßig die Räder ein, wartetet sie und verteilt sie auf die Stationen. Die Ausstattung der Stationen wird von Bund (70 Prozent) und Landkreis (15 Prozent) gefördert; die Tiefbaumaßnahmen und Kosten der Grundstücksvorbereitung tragen die Kommunen. Die Betriebskosten teilen sich Landkreis und Gemeinde. Folgende Standorte sind geplant: Schloßstraße, Kirchplatz, Bahnhof Süd, Bahnhof Nord, Mayerbacherstraße, Oskar-Messter-Straße, Carl-Zeiss-Ring, Steinheilstraße (Hochschulen), Sportpark, Fischerhäuser, Wasserturm, Unterföhringer Straße, Agrob Süd, Agrob Nord.