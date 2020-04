Bei einem Streifzug entlang der Goldach hat die Bürgergemeinschaft für Landschaftspflege in Ismaning festgestellt, dass eine Vernetzung der Baches mit der Isar mit der letzten Pflanzung über weite Strecken erreicht worden ist. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Ähnlich wie der Seebach lag das Quellgebiet der Goldach südlich vom Speichersee bei Aschheim. Durch den Bau des Isarkanals aber wurde sie abgeschnitten von ihrem Ursprung und in den Abfanggraben abgeleitet. Die Goldach habe dann den Neustart bei der Westkurve der BMW-Teststrecke gefunden. Die Isaramperwerke beziehungsweise Uniper wurden verpflichtet, 1,8 Kubikmeter Wasser pro Sekunde über den Sickerkanal der Fischteiche und den Isarkanal einzuleiten. So schlängelt sich die Goldach zum Goldachhof, wo sie durch das Einspeisen in das dortige Stromkraftwerk fast verödet. Als gebändigter Entwässerungskanal läuft sie nordwärts weiter, um sich kurz vor dem Wolfshölzl mit der Alt-Goldach und dem Weißbach zu vereinigen. Vom Wolfshölzl ist der Weg der Goldach zur Ismaninger Sendeanlage des Bayerischen Rundfunks nicht mehr weit. Von dort aus fließt die Goldach wieder frei mäandernd bis Hallbergmoos, um dann unter dem Flughafen zu verschwinden und kurz vor Moosburg der Isar zu begegnen.

Doch bereits südlich von Fischerhäuser bahnen sich der Tränk-, Brunngraben und der Nudelgraben sowie der Schörgenbach, alles Entwässerungsgräben der Goldach, ihren Weg zur Isar. Deshalb war es Ziel der Bürgergemeinschaft, dieses Ökosystem der Goldach mit den Isarauen zu vernetzen. Durch entsprechende Pflanzungen seien nun eine freie Tierpassage und somit eine genetische Vielfalt der Wildpopulation möglich, freut sich Klaus Thoma von der Bürgergemeinschaft.