Die Gemeinde Ismaning wird den Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, wegen der coronabedingten Hygienevorgaben in diesem Jahr anders als sonst üblich begehen müssen. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt, wird es heuer keinen Fahnenzug von der Kirche zum Kriegerdenkmal geben können, um die Toten zu ehren. Das Gedenken selbst findet im Innenhof der katholischen Kirche statt. Da es auch dort nur begrenzt Platz gibt, müssen sich die Teilnehmer verbindlich mit vollständigem Namen und E-Mail-Adresse bis spätenstes Freitag, 30. Oktober, im Rathaus anmelden (Telefon: 089/96 09 00-142; E-Mail mpinkpank@ismaning.de). Pro Ismaninger Verein können maximal fünf Personen an der Gedenkveranstaltung teilnehmen, die bei jedem Wetter stattfindet.