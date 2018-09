6. September 2018, 22:05 Uhr Ismaning Alles für einen Euro

Beim "Ein-Euro-Tag" im Ismaninger Gwandhaus ist der Name Programm. Am Samstag, 8. September, geht die gesamte Sommerware stückweise für einen Euro über die Theke im Kellergeschoss des Hillebrandhofs, Aschheimer Straße 2. Der Verkauf findet in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr statt. An diesem Tag werden keine Kleider angenommen, der nächste Termin dafür ist am Dienstag, 11. September. Dann sind Herbst- und warme Winterkleider willkommen.