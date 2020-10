Unter dem Motto "Ismaning hält zusammen!" will die Gemeinde die örtlichen Gastronomiebetriebe unterstützen, die wegen des bevorstehenden Lockdowns von Montag, 2. November, an den ganzen Monat über zusperren müssen. Deswegen wolle man die Angebote der Wirte zusammenstellen, die Essen zum Abholen beziehungsweise einen Lieferdienst anböten, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Dabei reicht es aus, eine E-Mail mit Angaben zu Angebot und Öffnungszeiten an die E-Mail-Adresse wir-in-ismaning@ismaning.de zu schicken. Dann werden die Angebote gebündelt und auf der Gemeinde-Webseite publiziert.