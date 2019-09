Absage an Fahrradstraße

Die Ismaninger Grünen sind bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit einem Prüfantrag zur Errichtung der "ersten Fahrradstraße in Ismaning" gescheitert. Die grüne Fraktion hatte vorgeschlagen, die Aschheimer Straße zwischen dem S-Bahnhof und dem Kreisverkehr Krautgartenstraße in eine Fahrradstraße umzuwidmen. Als Hauptargument für den Antrag nannte Gemeinderätin Silke Levermann den zunehmenden Verkehr im Bereich der Aschheimer Straße. Diese sei die wichtigste Zufahrtstraße zum Ismaninger Gymnasium und zur neuen Sporthalle. Hinzu komme der Verkehr, der sich nach der Fertigstellung der neuen Kita am Seidl-Kreuz-Weg ergebe. Das Thema habe "Brisanz", denn "Kinder wollen immer mehr mit dem Fahrrad fahren", argumentierte Levermann. Es sei deshalb nötig, eine solche Maßnahme vorzuziehen.

Obwohl seine Fraktion grundsätzlich über den Ausbau der fahrradfreundlichen Infrastruktur "einer Meinung" mit den Grünen sei, bezeichnete Alexander Novakovic von der CSU die Errichtung der Fahrradstraße als "Fehl am Platz". Die Aschheimer Straße sei nicht nur für Autos eine Hauptverkehrsader Ismanings, sondern auch für Busse und Lkw. Er sprach sich für eine Fahrradstraße im Gemeindegebiet aus, "aber nicht dort".

Auch die SPD äußerte sich negativ zu dem Vorschlag der Grünen. Die Fraktionssprecherin und Kreisrätin Johanna Hagn unterstützte "die Idee an sich". Dennoch müsse man den Vorschlag in das künftige Verkehrskonzept miteinfließen lassen, sagte sie. Erst dann könne man die Idee beurteilen. Dem stimmte ihre Parteikollegin Annette Ganssmüller-Maluche zu. Es sei sinnlos und verfrüht, eine Einzelmaßnahme ohne Gesamtkonzept vorzuziehen, sagte sie. Daraufhin bekräftigte Levermann: "Es wird jetzt gebaut und wir müssen mit mehr Verkehr rechnen." Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) plädierte für eine bessere Datenerfassung über den Verkehr in der Aschheimer Straße. Dafür sei die Anschaffung neuer Messgeräte notwendig, die Ergebnisse über längere Zeiträume präsentieren könnten. Die Verkehrssituation im Ort sei zurzeit aufgrund größerer Baustellen um das Gemeindegebiet "beklagend" und es gebe "ganz viel aufzuklären", bevor es zu konkreten Maßnahmen komme. 13 Gemeinderäte stimmten gegen den Prüfantrag.