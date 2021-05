Wenn am 26. September dieses Jahres die Deutschen einen neuen Bundestag wählen, dann braucht es auch in Ismaning wieder engagierte Auszähler. Damit genügend von ihnen gefunden werden können, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das sogenannte "Erfrischungsgeld" für die Frauen und Männer per einstimmigem Beschluss auf 75 Euro festgelegt. Bislang lag das Honorar für den Job bei 60 Euro. Eine Umfrage in den Landkreiskommunen habe ergeben, dass dort zwischen 50 und 100 Euro bezahlt würden, hieß es von der Verwaltung. Ismaning liegt damit im unteren Drittel. Da es einerseits immer schwieriger werde, zuverlässige Wahlhelfer zu finden, wurde vom Rathaus vorgeschlagen, die Pauschale zu erhöhen. Der Gemeinderat stimmte dem ohne Zögern zu.