Die Isartaler Blasmusik präsentiert in Baierbrunn und Schäftlarn Werke von Glenn Miller über James Last bis zu Johann Strauß.

Von Udo Watter, Baierbrunn

Wer schon das Vergnügen hatte, den klassischen Verbalattacken eines CSU-Generalsekretärs zu lauschen oder den Gedankengängen von Hubert "Opfelsoftschorle" Aiwanger, denkt sich sicher nicht: So schön klingt Bayern. Auf die Isartaler Blasmusik trifft das schon eher zu. Das in Baierbrunn beheimatete Ensemble um Adi Stahuber hat sich diesen Slogan - "So schön klingt Bayern" - mit einem gewissen Recht zu eigen gemacht: Die 1955 von Stahubers gleichnamigen Vater gegründete Blaskapelle hat es sich seit vielen Jahrzehnten auf die Fahnen geschrieben, bayerische Musik, Lebensart und Tradition authentisch und versiert zu präsentieren - ob daheim oder in Japan, ob im Rundfunk oder Fernsehen.

Die populäre Blaskapelle, die Stahuber 2010 von seinem 2019 verstorbenen Vater übernommen hat, hat dabei freilich weit mehr drauf als "Die lustigen Holzhackerbuam" oder den Bayerischen Defiliermarsch. An diesem Sonntag, 15. Januar, wird sie das beim Heimspiel in Baierbrunn wieder demonstrieren: Die Isartaler gehen bei ihrem Neujahrskonzert in der Kirche St. Peter und Paul auf eine abwechslungsreiche musikalische Reise zwischen Swing, tänzerischem Dreivierteltakt und Tradition. "Jedes Jahr wählen wir aus den schönsten Klassikern der Neujahrsliteratur aus. Polkas und Walzer von Johann Strauß, aber auch bekannte Stücke von Glenn Miller und James Last sind dabei, Operettenmelodien von Emmerich Kálmán, tolle Soli und auch ein Alphorn kommt zum Einsatz", erklärt Stahuber.

Weitere Auftritte finden in der Kirche St. Peter und Paul in Olching am 22. Januar und in St. Benedikt in Ebenhausen am 29. Januar statt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist die Vorfreude groß, diese im Isartal traditionsreichen und beliebten Veranstaltungen zum Jahreswechsel wieder zu realisieren: "Wir freuen uns, dass wir wieder durchstarten können. Das wird eine tolle Sache", so Stahuber. Mit dem Reinerlös aus den Konzerten unterstützen die Isartaler jedes Jahr ein soziales Projekt. "Projekte, von deren Konzept und Nutzen wir überzeugt sind", wie Stahuber betont. Die Blasmusik hat in der Vergangenheit etwa die Behinderten-Begegnungsstätte in Wartaweil am Ammersee, die Aktion Sternstunden des BR und die DKMS unterstützt, die sich die Bekämpfung von Blutkrebs verschrieben hat.

Alle drei Benefiz-Konzerte zum Neujahr beginnen jeweils um 16 Uhr. Eintritt wird nicht verlangt, Spenden sind erwünscht.