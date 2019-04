8. April 2019, 22:14 Uhr Isarhochufer Unfallfrei zum Fluss

Zumindest ein Weg hinab an die Isar zwischen Marienklause und Großhesseloher Brücke soll wieder geöffnet werden

Von Julian Raff, München/Baierbrunn

Luftlinie sind es nur ein paar Schritte von der Hochleite ins Isartal. Fußgänger und Radler müssen aber lange Umwege in Kauf nehmen, zumindest falls sie auf einem legalen und sicheren Weg von Altharlaching zum Fluss gelangen wollen. Vor gut sechs Jahren ließ die Stadt München die steilen Treppenabgänge und den auf halber Hanghöhe laufenden Weg wegen drohender Steinschlag- und Hangrutschgefahr sperren. Zwischen Marienklause und Großhesseloher Brücke führt nur die auf halber Strecke gelegene Treppe am Ende der Hermine-Bland-Straße ins Tal. Zu erhöhter Vorsicht mahnte etwa ein Felssturz mit tödlichen Folgen, der sich 2011 in Stein an der Traun ereignet hatte.

Bis heute ist es bei der Sperrung geblieben, nachdem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 2013 der Stadt die geplante Hangsicherung mit Verschalungen und Fangnetzen aus Naturschutzgründen untersagt hatte. Vor allem die Holztreppen sind seither fast komplett verfault, was den Auf- und Abstieg inzwischen auch für jene unmöglich macht, die es trotz Verbots gewagt hatten. Von Stahlnetzen und Betonmauern will auch der zuständige Bezirksausschuss den Steilhang und die darin eingelagerten Nagelfluhfelsen frei halten. Das Gremium sieht dennoch eine Möglichkeit, die Abgänge wieder herzurichten und frei zu geben, wie es die Harlachinger auf der Bürgerversammlung im November gefordert hatten: Der Isarhang gilt derzeit als "Grünanlage" mit entsprechenden Anforderungen an die Sicherheit. Eine Umwidmung zum Wald könnte das Problem lösen, da das Bundeswaldgesetz von erhöhter Eigenverantwortung ausgeht. Dieses "waldrechtliche Haftungsprivileg" hält das Baureferat hier für "nicht anwendbar aufgrund der zahlreichen Erholungseinrichtungen und der starken Frequentierung durch Erholungssuchende".

Dabei hätten sich die Forstexperten bei einem Ortstermin jüngst davon überzeugen können, dass "Erholungssuchende und -einrichtungen" zwar im Talboden Platz finden, aber nicht am steilen, von senkrechten Wänden durchsetzten Isarhang, wie im Harlacher Bezirksausschuss vor allem Andreas Babor und Ferdinand Brinkmöller (beide CSU) betonten. Aus diesem Grund könne es auch keine "Trampelpfade" hinab ins Tal geben. Der Bezirksausschuss fordert nun die Instandsetzung und Öffnung der Wege, die großteils im 19. Jahrhundert vom Schleusenwärter der Marienklause angelegt wurden. Zumindest ein Weg, etwa der beim Biergarten Menterschwaige, soll fahrradtauglich werden. Eine Freigabe auf eigenes Risiko hält der Geologe Brinkmöller für vertretbar, da die hiesigen Nagelfluhbänke auf einem soliden natürlichen Fundament ruhen würden - anders als etwa am linken Isarufer der bröckelnde Fels im Klettergarten Baierbrunn.

Die Felswände dort sind nur im unteren Teil stabil und zum Klettern geeignet. Vom Waldgasthof Buchenhain führt ein Weg hinab zum Klettergarten, wobei ein letzter Quergang hin zum Felsen derzeit offiziell gesperrt ist. "Im Frühjahr kann es gefährlich werden. Wenn es nach dem Frost wieder wärmer wird, können sich kleine Gesteinsbrocken lösen", erklärt Baierbrunns Bürgermeister Wolfgang Jirschik (ÜWG). Wege vom Hochufer nach unten gibt es im Gemeindegebiet einige - mal mehr, mal weniger steil. Unfälle habe es in den vergangenen Jahren hier nie gegeben, so Jirschik. Sorgen bereiten vielmehr die Mountainbiker, die durch die geschützte Landschaft hinunterbrettern.