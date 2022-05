Eine 120-Liter-Abfalltonne vor dem Gasthaus Zur Mühle im Straßlach-Dinghartinger Gemeindeteil Mühlthal wird künftig eine deutliche Aufforderung an alle Erholungssuchende sein, ihren Abfall nicht in der Natur liegen zu lassen. Bisher hat Wirt Robert Hirtl täglich nicht wenig Zeit damit verbracht, Hinterlassenschaften der großen Besucherströme wieder einzusammeln. Auch ließ er den Müll auf eigene Kosten entsorgen. Bürgermeister Hans Sienerth wollte den Wirt und die Anwohner in Mühlthal mit dem Problem nicht alleine lassen. "Das Mühlthal mit seinem Isarabschnitt ist eines unserer wertvollsten Naturreservate im Gemeindegebiet, aber auch im Landkreis München", sagt Sienerth. Auch ihm war die steigende Müllmenge bereits aufgefallen. Die Müllgebühren für die neue Tonne übernimmt die Gemeinde.