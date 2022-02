Der Pflegeberuf ist hochspezialisiert. An der Akuteinheit Gerontopsychiatrie des Isar-Amper-Klinikums in Fürstenfeldbruck gibt es viel Bildschirmarbeit.

Das Isar-Amper-Klinikum in Haar will den Pflegeberuf aufwerten und setzt verstärkt auf akademisch ausgebildetes Personal. Welchen Vorteil verspricht man sich davon für Pflegekräfte und Patienten - und hat das Erfolg?

Von Bernhard Lohr, Haar

Das Isar-Amper-Klinikum mit Sitz in Haar baut verstärkt auf akademisch ausgebildetes Personal in der Pflege. Damit sollen wissenschaftliche Erkenntnisse besser Eingang in die tägliche Arbeit auf den Stationen finden. Zudem möchte die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie, die an neun Standorten im Raum München präsent ist und mehr als 1300 Pflegekräfte beschäftigt, den Beruf attraktiver machen und aufwerten. Das ist dringend nötig: Denn Berufsfachschulen und auch die Hochschule München mit ihrem neuen Bachelor-Studiengang "Angewandte Pflegewissenschaft" kämpfen nach dem in der Corona-Pandemie zutage getretenen Pflegenotstand mehr denn je darum, junge Menschen überhaupt für den Beruf zu gewinnen.