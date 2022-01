Ein Auf und Ab hat es am Wochenende bei den Infektionszahlen im Landkreis München gegeben. Während am Samstag wie schon in den Tagen zuvor die Inzidenz rasant nach oben gegangen ist und einen Höchstwert von 710,6 erreichte, meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag nurmehr eine Inzidenz von 685,5. Allerdings sind die Zahlen am Wochenende oft mit Vorsicht zu betrachten, da Meldungen mitunter verspätet bei den Behörden eingehen. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich im Landkreis laut RKI 2397 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert. Zudem weist das Landratsamt auf die gelockerten Quarantäneregeln hin, die seit Samstag gelten. Demnach müssen sich folgende Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne begeben, sofern sie frei von Symptomen sind: Dreimal Geimpfte (Vollständig geimpft + Boosterimpfung), Genesene innerhalb der ersten drei Monate nach Erkrankung , Geimpfte innerhalb der ersten drei Monate nach der zweiten Impfung, Genesene mit zusätzlicher Impfung sowie mit dem J&J-Impfstoff Geimpfte, die zusätzlich zweimal geimpft sind. Für Kontaktpersonen ohne Symptome, die sich am Samstag noch in Quarantäne befanden und zum genannten Personenkreis gehören, endete die Quarantäne sofort.