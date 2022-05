Die Archäologische Staatssammlung in der Burg Grünwald beteiligt sich mit einem bunten, kostenfreien Programm mit Führungen und Mitmachangeboten an dem 45. Internationalen Museumstags am Sonntag, 15. Mai. Über das Leben der Nonnen vom Max-Joseph-Platz in München hinter den Klostermauern berichtet etwa Elke Bujok in einer Führung durch die Ausstellung in der Burg. Denn wo heute Nationaltheater und Spatenhaus ihre Heimat haben, befand sich bis zur Säkularisation im Jahr 1802 ein weithin berühmter Franziskanerkonvent - mit zwei zugehörigen Nonnenklöstern aus dem 13. Jahrhundert, dem Püttrich- und dem Ridlerkloster. Die Führung beginnt um 10 Uhr, der Rundgang dauert etwa 60 Minuten.

Bis in die Gegenwart sind die Auswirkungen der Grünwalder Konferenz, zu der sich 1522 die beiden Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. in der Burg trafen, spürbar. Die Abwehr lutherischen Reformbestrebens und das Festhalten am "wahren Glauben" hatten weitreichende Folgen für Bayern und Europa. Kurz gesagt: Bayern wurde zum Vorkämpfer der Gegenreformation und neben Spanien und Österreich zu einem Zentrum der katholischen Welt. In der Ausstellung im Burginnenhof und auf dem Kirchenvorplatz bei St. Peter und Paul informieren lebensgroße Figuren über das geschichtsträchtige Ereignis. Es führt Roland Götz vom Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freising. Start: 11.30 Uhr.

Hoch über der Isar thront die Burg Grünwald, Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung. Eine Führung beleuchtet einzelne Bauteile ebenso wie die Gesamtanlage. Harald Schulze von der Archäologischen Staatssammlung geht auf die Sonderausstellung "500 Jahre Grünwalder Konferenz" im Innenhof ein, bevor der gemeinsame Weg zur Dauerausstellung ins Innere des Gebäudes führt. Die Führung durch die Burg beginnt um 12 Uhr. Über weitere Programmpunkte kann man sich informieren unter www.archaeologie-bayern.de.