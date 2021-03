Von Patrik Stäbler, Unterhaching/Pullach

Am Gründonnerstag fällt der Startschuss - und in diesem Fall wird es auch keinen Rückzieher geben, versichert Helmut Mangold. Denn wie der Geschäftsführer der Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP) in Anspielung auf das Hin und Her bei der Osterruhe betont: "Bei der Geothermie gibt's keine Ruhetage."

Und so startet am Donnerstag die Kooperation zwischen der IEP und der Geothermie Unterhaching. Zwar fließt dabei keine geothermisch erzeugte Wärme zwischen den Gemeinden - wie dies bei der Geothermie Unterhaching und der Erdwärme Grünwald der Fall ist. Dafür kümmert sich die IEP von April an als technischer Dienstleister um die Wartung des Netzes und der Wärmeübergabestationen sowie um den Kundenservice in der zehn Kilometer östlich gelegenen Gemeinde. "Das ist ein weiterer Schritt zu mehr Wertschöpfung in der Region", sagte Wolfgang Geisinger, Geschäftsführer der Geothermie Unterhaching, bei einer Presserunde mit Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) und ihrem Unterhachinger Pendant Wolfgang Panzer (SPD). IEP-Chef Mangold: "Zwei Pioniere bei der Geothermie arbeiten jetzt zusammen."

In Unterhaching startete Anfang 2004 die erste geothermale Tiefbohrung, ehe gut drei Jahre später das Fernwärmenetz in Betrieb genommen wurde. In Pullach war man mit dem Bohrbeginn einige Monate später dran; dafür konnten dort schon Ende 2005 die ersten Kunden Wärme aus Geothermie beziehen. Während sich die IEP von Beginn an selbst um Wartung und Kundenservice gekümmert hat, erledigten dies in Unterhaching erst die Stadtwerke München und seit 2013 die Firma Bosch. Nun also übernimmt dort die IEP diese Aufgaben, die dafür ihr Personal um zwei Techniker aufstocke, so Mangold. Für die Kunden in Unterhaching ändere sich nichts, sagte Wolfgang Geisinger. "Die Rufnummern bleiben die gleichen. Die Kunden werden lediglich andere Autos im Gemeindegebiet sehen."

Eine Hauptaufgabe der IEP wird sein, die circa 850 Übergabestationen zu betreuen, von denen die Wärme an gut 14 000 Anwohner und etliche Firmen fließt. Aktuell könne man über 60 Prozent der Gemeinde versorgen, sagte Geisinger. "Wir haben einen klaren Weg bis 75 Prozent. Und wir werden im Laufe dieses Jahres schauen, wie wir die Fernwärme noch weiter ausbauen können." Das Geothermie-Projekt in Unterhaching hatte jahrelang mit Problemen zu kämpfen und fuhr Millionenverluste ein. Die Fokussierung auf Fernwärme - und die Abkehr von der Stromerzeugung - "hat dem Unternehmen gut getan", sagte Geisinger, der betonte: "Wir schreiben inzwischen schwarze Zahlen." Und das 50 Kilometer lange Fernwärmenetz solle weiter ausgebaut werden. Bei der Geothermie müsse man auf die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen setzen, sagte Bürgermeister Panzer. "Bei der Wärmeversorgung und den erneuerbaren Energien können wir keine Insellösung sein."

Ähnlich klang das bei Susanna Tausendfreund, die in der nun besiegelten Kooperation "viele Win-win-Effekte" sieht. Ursprünglich sei die Fernwärme in Pullach "nur als kleines Netz gedacht gewesen". Inzwischen decke man damit 50 Prozent des Wärmebedarfs im Ort ab, sagte sie. Auch bei der IEP stehen die Zeichen auf Wachstum. Bis 2024 soll jede Straße in Pullach erschlossen sein. Zudem plant die IEP mit den Stadtwerken München eine große Geothermieanlage in Baierbrunn.

Generell ist zu beobachten, dass die kommunalen Geothermieprojekte in der Region enger zusammenarbeiten. Ein Ergebnis ist die Initiative "Wärmewende durch Geothermie", deren Gründung 2020 von der IEP, der Geothermie Unterhaching, der Erdwärme Grünwald und den Stadtwerken München angestoßen wurde. Das Ziel der Vereinigung von deutschlandweit zwölf Geothermie-Versorgern, mehreren Verbänden und Privatunternehmen ist es, das Potenzial der Geothermie in ganz Deutschland zu bewerben. Inwiefern sich Unterhaching und Pullach künftig auch bei der Fernwärmeversorgung vernetzen könnten? "Das Problem ist, dass da mindestens zwei Gemeinden und vor allem die Isar dazwischen liegen", sagt Mangold. Er geht eher davon aus, dass die beiden Geothermieprojekte über das Münchner Netz verbunden werden. "In 15 Jahren", hofft der IEP-Chef, "wird die Fernwärme von Holzkirchen bis Ismaning vernetzt sein - über die Drehscheibe München".