Von Patrik Stäbler, Unterhaching/Taufkirchen

Mit mehr als 500 Spinnen- und Insektenarten gastiert Giovanno Neigert an diesem Sonntag in Unterhaching. "Insectophobie" heißt die Ausstellung des 39-jährigen Franken, der von der Gottesanbeterin bis zur Riesenvogelspinne so ziemlich alles im Gepäck hat, was kreucht und fleucht - und viele Menschen ängstigt.

SZ: Herr Neigert, Studien zufolge leiden fünf Prozent aller Menschen an Arachnophobie, also der Angst vor Spinnen. Woher rührt diese große Furcht vor den kleinen Tieren?

Giovanno Neigert: Bei dieser Frage gehen die Meinungen auseinander. Die einen verweisen auf die Urangst des Menschen vor giftigen Tieren, die anderen auf das außergewöhnliche Aussehen von Spinnen. Ich persönlich glaube, dass vor allem das Vorbild der Eltern eine Rolle spielt. Wenn schon die Mutter laut aufschreit, sobald sie im Keller eine kleine Spinne entdeckt, dann übernehmen das die Kinder. Meine Tochter zum Beispiel hat im Alter von sechs Jahren eine Vogelspinne gehalten wie einen Hamster. Sie hatte nie Angst vor Spinnen.

In Ihrer Ausstellung arbeiten Sie gezielt auch mit Menschen, die panische Angst vor Spinnen haben. Wie gehen Sie da vor?

Zu den Ausstellungen kommen immer auch ein, zwei Besucher mit Spinnenphobie. Wir versuchen dann als erstes, mit ihren Vorurteilen aufzuräumen...

... die da wären?

Zum Beispiel, dass Spinnen aktiv auf einen zugehen und zubeißen. Tatsächlich nehmen fast alle Arten Reißaus, wenn sich ihnen ein Mensch nähert. Weit verbreitet ist auch der Irrglaube, dass der Biss einer Vogelspinne für den Menschen tödlich ist - dabei ist das bei keiner bisher bekannten Art der Fall.

Und wenn diese Vorurteile aus der Welt geschafft sind, was passiert dann?

Wir beginnen erst mal mit der alten Haut einer Vogelspinne und geben sie dem Besucher zum Anfassen. Danach nimmt er zunächst eine kleine Spinne auf die Hand, ehe wir uns an die größeren Tiere heranwagen. Wenn man so Schritt für Schritt vorgeht, dann nimmt das vielen Menschen ihre Angst vor Spinnen - zumindest während ihres Besuchs bei uns.

Ihre Ausstellung umfasst mehr als 500 Insektenarten und unter anderem eine 19 Zentimeter lange Vogelspinne - eine der größten ihrer Art weltweit. Wie sind Sie zu all diesen Tieren gekommen?

Ich habe als Kind in Nürnberg gegenüber von einem Zoofachgeschäft gewohnt, in dem ich ab und an mithelfen durfte. Zu meinem zwölften Geburtstag konnte ich meine Mutter dann überreden, mir eine Vogelspinne zu schenken - und da hat meine Faszination für diese Tiere angefangen. Später ist meine Sammlung immer größer geworden, und irgendwann habe ich angefangen, sie öffentlich zu zeigen. Ich habe also mein Hobby zum Beruf gemacht und reise seit 2011 mit meiner Ausstellung durch ganz Deutschland und Österreich.

Die Spinnen- und Insektenausstellung "Insectophobie" ist am Sonntag, 3. April, von 10 bis 18 Uhr in der Hachinga-Halle in Unterhaching zu sehen. Am 24. April kommt die Schau dann nach Taufkirchen ins Kultur- und Kongresszentrum. Der Eintritt kostet zehn Euro, für Kinder acht Euro. Weitere Informationen stehen auf www.insectophobie.de.