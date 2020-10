Seit der Einführung der Grundrente im Sommer 2020 beschäftigt auch viele Bürger und Bürgerinnen im Landkreis dieses Thema. Dabei tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf: Erhalte ich die Grundrente? Und wenn ja, wie viel ist das für mich? Was wird jetzt besser? Und wer profitiert eigentlich von der Grundrente?

Um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger im Kreis informieren zu können, hat die SPD-Bundestagsabgeordnete des Landkreises, Bela Bach aus Planegg, einen Experten zum Thema Grundrente eingeladen: Gemeinsam mit dem Abgeordneten Bernd Rützel wird Bach am kommenden Dienstag, 3. November, von 19 Uhr an in einem Livestream auf Facebook die Fakten, Mythen und Fragen besprechen. Auf Facebook können live und interaktiv Fragen gestellt werden, die im Anschluss von Rützel beantwortet werden. Wer kein Facebook hat, kann das Gespräch in den Tagen danach auf der Website von Bela Bach unter www.bela-bach.de abrufen.