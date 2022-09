Geht raus und spielt Fußball: Teilnehmer des Workshops am Computer...

In einem Workshop an der Sportschule Oberhaching lernen Schüler zu programmieren - und gehen zwischendurch raus zum Kicken.

Viele Eltern wissen, wie schwer es ist, den Nachwuchs von den Bildschirmen wegzubekommen, das Zocken an Computer oder Konsole ist für viele Kinder und Jugendliche halt deutlich attraktiver, als sich in der Natur zu bewegen. Das bayerische Digitalministerium möchte aus der digitalen Affinität vieler Schüler eine Tugend machen und hat mit der Redi School of Digital Integration eine Initiative gestartet, die sich "Baycode" nennt und zum Ziel hat, Heranwachsende mit Grundkenntnissen einer Programmiersprache zu versorgen sowie mit Tipps und Tricks, wie sie zum Beispiel eine Homepage selbst programmieren können.

Detailansicht öffnen ... und auf dem Rasen. (Foto: Claus Schunk)

Am letzten Sommerferientag war die Initiative in der Sportschule Oberhaching zu Gast, um einen Workshop anzubieten, bei dem neben der Schulung auch die sportliche Betätigung nicht zu kurz kam. Mehr als hundert Schülerinnen und Schüler aus der Region München absolvierten diesen abwechslungsreichen Tag, erlernten in Kleingruppen, ihre erste Website zu programmieren, und gingen zwischenzeitlich mit lizensierten Trainern des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) zum Kicken auf den Platz.

Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach, die sich in einer Videobotschaft an die Teilnehmer des Workshops wandte, ist von "Baycode" überzeugt: "Unsere Jugendlichen sind zwar Digital Natives und bedienen beispielsweise ihre Smartphones intuitiv - allerdings brauchen sie Unterstützung bei digitalem Handwerkszeug wie Medienkompetenz oder eben auch Programmierung", sagt die CSU-Politikerin. "Mit unserer Initiative wollen wir sie für das Erlernen grundlegender Digitalkompetenzen wie Programmiersprachen begeistern."

Baycode hat seit Juli 2021 bereits mehr als 1700 Jugendliche in solchen Workshops weitergebildet. Insgesamt sollen in drei Jahren 5000 Jugendliche an dem Programm teilnehmen.