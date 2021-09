Etwa 240 000 Menschen sind im Landkreis aufgerufen, den 20. Deutschen Bundestag zu wählen und über ihren Direktabgeordneten zu entscheiden. Viele Tausend haben die Möglichkeit schon vor dem eigentlichen Wahltag am Sonntag, 26. September, per Briefwahl wahrgenommen. Die Landkreis-Ausgabe der SZ informiert in einem Newsblog am Wahltag selbst und auch schon an den Tagen vorher über die wichtigsten Entwicklungen und Trends - zu finden auf der Themenseite sz.de/muenchen-land.