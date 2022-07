Humane Papillomviren sind sehr verbreitet. Die meisten Frauen und Männer stecken sich irgendwann in ihrem Leben damit an. Meist merken sie nichts davon. Manche Papillomviren können harmlose Warzen verursachen, einige Virustypen aber erhöhen das Risiko für einige Krebsarten, vor allem Gebärmutterhalskrebs. Dagegen hilft eine Impfung.

Die sechste Bayerische Impfwoche, eine gemeinsame Aktionswoche des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege und der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI) widmet sich daher in diesem Jahr dem Schwerpunktthema Humane Papillomviren. Wie das Landratsamt München mitteilt, verursachen HP-Viren jährlich etwa 1600 Krebserkrankungen bei Männern und mehr als 6000 Krebserkrankungen bei Frauen. Hohe HPV-Impfquoten führten zu einem deutlichen Rückgang an Krebserkrankungen, die durch diese Viren ausgelöst werden. Jedoch werde diese Präventionsmaßnahme bislang noch nicht ausreichend wahrgenommen. Mit der Impfwoche sollen das Thema HPV und die HPV-Impfung mehr in den Blickpunkt gerückt werden.

Vorranging angesprochen werden sollen Eltern und Jugendliche. Denn eine Impfung als zuverlässiger Schutz wird für Mädchen und Jungen zwischen neun und 14 Jahren empfohlen. In der Woche vom 18. bis 24. Juli können sich Bürgerinnen und Bürger bei verschiedenen Veranstaltungen zur HPV-Impfung bayernweit und direkt vor Ort informieren. Auch im Landkreis München werden in der kommenden Woche an den verschiedensten Stellen und von unterschiedlichen Akteuren Informationsmaterialien verteilt, beispielsweise in Arztpraxen und Apotheken sowie an Schulen. Einzelne Arztpraxen bieten in dieser Woche darüber hinaus eine spezielle Impfberatung an.

Die Auftaktveranstaltung der Impfwoche findet am 18. Juli in der Münchner Innenstadt am Karlsplatz (Stachus) von 11 bis 17 Uhr mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek statt. Begleitet wird die Woche von einer Online-Informationskampagne und der zentralen Webseite schutzimpfung-jetzt.de. Dort erfahren Eltern und Jugendliche alles Wissenswerte rund um die HPV-Impfung und finden Hinweise auf regionale Veranstaltungen.

Weitere Informationen zur HPV-Impfung sowie zur Bayerischen Impfwoche im Landkreis München stehen auch unter https://www.landkreis-muenchen.de/themen/verbraucherschutz-gesundheit/gesundheit/impfen/hpv-impfung/