Von Rainer Rutz, Planegg

Wer sich in Planegg und anderen Würmtalgemeinden um einen Impftermin gegen Covid-19 kümmert, hat es derzeit schwer. Momentan sollten eigentlich die über 80-Jährigen mit und ohne Vorerkrankungen an der Reihe sein, nachdem die Senioren in den Altenheimen des Würmtals nach Auskunft der Behörden weitgehend ihre erste Impfung erhalten haben. Wer allerdings nicht in einem Heim lebt, muss sich um seinen Termin selbst kümmern - obwohl das Landratsamt München derzeit an einem Brief an die Betroffenen feilt, in dem die Sachlage erklärt wird.

"Wenn man sich online anmelden will", erzählt etwa SZ-Leser Hannes Hutzelmeyer, "landet man, wenn man korrekterweise die Planegger Postleitzahl 82152 eingibt, im Landkreis Starnberg statt im Landkreis München." Das liegt daran, dass die Nachbargemeinde Krailling im Landkreis Starnberg keine eigene Postleitzahl hat, nicht einmal ein eigenes Postamt. "Da Krailling im Alphabet vor Planegg kommt, ordnet das Impfportal Planegg dem Landkreis Starnberg zu." Die Falschzuordnung kann "möglicherweise nicht mehr korrigiert werden", befürchtet Hutzelmeyer. Telefonische Versuche landeten stets in der Warteschleife und führten auch nicht weiter.

Im Planegger Rathaus kennt man das Problem. Juliane Hasenknopf, Leiterin des Ordnungsamts, sagt, der Lapsus sei bekannt und man sei beim Landratsamt schon vorstellig geworden: "Das ist ganz offensichtlich ein Fehler des Programms." Sie gehe davon aus, dass die Angelegenheit bereinigt sei, wenn die Planegger Senioren demnächst Post aus dem Landratsamt bekommen mit genauen Anweisungen, wie sie sich einen Termin angeln können. Schnell wird das allerdings nicht gehen, glaubt Hasenknopf. Sie rechnet mit einer Terminvergabe nicht vor Februar. Dann soll auch das neue Planegger Impfzentrum im nördlichen Teil des S-Bahnparkplatzes auf der Maria-Eich-Seite geöffnet haben. Bislang ist für das Würmtal noch das Impfzentrum im 34 Kilometer entfernten Unterschleißheim zuständig.