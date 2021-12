Die Aktion "Neuried impft!" wird erstmals am 19. Dezember von 9 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Neuried stattfinden. Verabreicht wird alles, ob Erstimpfung, Zweitimpfung oder Booster (mindestens fünf Monate nach Zweitimpfung). Die Teilnahme kann mit und ohne Termin erfolgen. Die Aktion wurde von der Neurieder Ärztin Natascha Juchert und Felix Lechner vom örtlichen Veranstaltungsdienst SLPN ins Leben gerufen. Auch Mary's Apotheke Neuried ist beteiligt und bietet gleich im Wartebereich die Digitalisierung der Impfbescheinigung an. Es wird der Covid-19-Impfstoff von Moderna angeboten. Dieser Impfstoff ist in Deutschland für Personen ab zwölf Jahren zugelassen, die Ständige Impfkomission (Stiko) empfiehlt ihn jedoch derzeit nur für Menschen ab 30 Jahren. Auch an den Feiertagen kann man sich in der Schnellteststation der Malteser in Gräfelfing an der Bahnhofstrasse 3 testen lassen. Sie ist werktags, am Wochenende und an allen Feiertagen geöffnet. Unter www.malteser-bayern.de/coronatest kann man einen Termin vereinbaren, es geht aber auch ohne. Man sollte aber auf jeden Fall einen gültigen Personalausweis mitbringen. Die Bescheinigung kann man auch ausgedruckt erhalten.