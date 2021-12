Das Impftempo im Lande nimmt zu und auch im Landkreis München wurden zuletzt mehr Spritzen gesetzt als in den Monaten zuvor. Zwei Tage vor Heiligabend bietet sich Interessenten nun in einer mobilen Impfstation im Stephani-Haus in Hohenbrunnn die Chance auf eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung, und in Unterschleißheim hat das Impfzentrum wieder sieben Tage in der Woche geöffnet.

Die mobile Impfstation in Hohenbrunn, Taufkirchner Straße 11, bietet Impfwilligen den Service am 22. Dezember in der Zeit von 9 Uhr bis 17 Uhr. Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren erhalten die Spritze dabei nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Kinderimpfungen werden nicht angeboten. Es besteht auch keine freie Impfstoffwahl, zur Verwendung kommen ausschließlich Biontech und Moderna. Das Angebot ist dafür niederschwellig, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Anders im Impfzentrum Unterschleißheim, das wieder geöffnet ist. Dort kann man einen Termin buchen über das Registrierungsportal Bayimco (www.impfzentren.bayern) oder telefonisch unter 089/312 03 44 -22. Das Impfzentrum in der Freisinger Straße 3, Gebäude 3A, hat täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und bietet Impfungen auch für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an. Aufgrund der Wiederöffnung des Impfzentrums werden die kommunalen Impftage im Bürgerhaus Oberschleißheim nicht mehr angeboten. An drei Tagen waren dort rund 340 Personen geimpft worden, rund 15 erhielten ihre Erstimpfung.