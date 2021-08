Auch in dieser ersten Wochenhälfte rollt der Impfbus durch den Landkreis. An diesem Montag, 16. August, macht er Station bei Tennis Eglseer in Höhenkirchen, Sportplatzstraße 13 (14 bis 17.30 Uhr) sowie Montag und Dienstag 17. August, als Drive-in in der Jochen-Schweizer-Arena an der Ludwig-Bölkow-Allee 1 in Taufkirchen (jeweils 10 bis 17.30 Uhr). Am Dienstag kommt der Impfbus von 17 bis 21 Uhr zur SpVgg Unterhaching, Am Sportpark 9; die Hachinger spielen von 19 Uhr an gegen den FC Memmingen. Am Mittwoch, 18. August, gibt es gleich drei Termine: von 9 bis 17 Uhr auf dem Campus in Garching in der Fakultät für Maschinenwesen, Boltzmannstraße 15. Von 13 bis 18 Uhr im Impfpavillon am Wochenmarkt in Baierbrunn, Bahnhofstraße 2, sowie von 13 bis 18 Uhr auf dem Vorplatz des Pfarrheims in Aschheim, Ismaninger Straße 1.