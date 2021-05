Mit einer weiteren Sonderaktion will der Landkreis München zwischen Mutter- und Vatertag das Impftempo erhöhen. Von Sonntag, 9. Mai, bis Donnerstag, 13. Mai, gibt es für Impfwillige der Priorisierungsgruppe 2 spezielle Termine, um die Immunisierung bei den über 70-Jährigen bald abzuschließen. Diese können sich telefonisch im zuständigen Impfzentrum melden. Während die Immunisierung vorrangig noch in Gruppe 2 stattfindet, wurden laut Landratsamt bereits mehr als 20 000 Personen aus der Priorisierungsgruppe 3 vom Hausarzt geimpft. Weil diese Impftermine nicht über das Registrierungsportal vergeben worden sind, werden die Geimpften gebeten, ihre Registrierung in Bayimco so schnell wie möglich zu löschen, damit andere Impfberechtigte möglichst schnell einen Termin erhalten.