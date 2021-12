Von Iris Hilberth, Landkreis

Wer bei der Suche nach einem Haus oder einer Wohnung gehofft hatte, der Anstieg der Immobilienpreise in der Region München könnte in der Pandemie etwas eingebremst werden, muss auch im zweiten Corona-Jahr feststellen: Es geht weiter steil nach oben. Der Leiter des Marktforschungsinstituts des Deutschen Immobilienverbands (IVD), Stephan Kippes, sprach am Mittwoch bei der Präsentation der Herbsterhebung von "tiefschwarzen Zahlen". Das Preisniveau in den Kreisstädten des Münchner Umlands steige weiterhin deutlich an, insbesondere im Kaufsegment. Freistehende Einfamilienhäuser unter einer Million Euro seien fast nirgendwo mehr zu haben.

Nach wie vor gibt es sowohl in der Landeshauptstadt als auch im Umland einen enormen Nachfragedruck, der auch in der Pandemie laut IVD zu keiner Zeit gebremst werden konnte. Dem gegenüber steht ein karges Angebot, der Immobilienmarkt ist leegefegt, egal ob man in den nahen Landkreis München oder weiter draußen nach Ebersberg, Bad Tölz-Wolfratshausen oder Freising schaut. Die höchsten Preise werden nach wie vor in München und den stadtnahen Gemeinden sowie in den idyllischen Regionen wie am Starnberger See aufgerufen. So weichen zahlreiche Interessenten in die umliegenden Landkreise aus, wo es noch Potentiale gibt. Gemeinden mit einer guten Anbindung an die Landeshauptstadt sowie einer vorteilhaften sozialen Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten am Ort werden immer beliebter und somit auch teurer. Was zur Folge hat, dass die Leute dort sich den Wohnraum nicht mehr leisten können und noch weiter nach draußen ziehen. Kippes bezeichnete diese klar erkennbare Entwicklung als Ripple-Effekt, also eine Kettenreaktion.

Bauliche Aktivitäten gibt es in den Umlandgemeinden zwar, doch können diese die hohe Nachfrage sowohl am Kauf- als auch am Mietmarkt bei weitem nicht befriedigen. Allen voran fehlt es an Grundstücken und immer mehr an bezahlbarem Wohnraum, selbst für mittlere Einkommen. Verglichen zum Herbst 2016 stieg das Preisniveau für freistehende Einfamilienhäuser in allen untersuchten Kreisstädten des Münchner Umlandes deutlich an. Die stärksten Zuwächse wurden mit einem Plus von 71 Prozent in Ebersberg ermittelt. Die geringsten Anstiege verzeichneten Freising (+19 Prozent) und Starnberg (+23 Prozent), wobei im Süden von München die Preise ohnehin schon hoch lagen. In der Landeshauptstadt betrug der Anstieg 56 Prozent. Bei Doppelhaushälften zogen die Preise noch mehr an. Auch hier führt Ebersberg die Liste mit einer Zunahme um 74 Prozent innerhalb von fünf Jahren an. In Dachau und Freising fielen die Anstiege mit plus 31 Prozent beziehungsweise plus 32 Prozent am geringsten aus. In München muss man für eine solche Immobilie mittlerweile 65 Prozent mehr hinlegen als noch 2016.

In Garching ziehen die Preise an, weil wieder mehr Studenten auf Wohnungssuche sind

Etwas verhaltener ist die Entwicklung am Mietmarkt. Das Preisniveau für Bestandswohnungen in den Kreisstädten stieg durchschnittlich um 18 Prozent. Im Herbst 2021 lagen die Mieten im Schnitt zwischen 12,80 Euro pro Quadratmeter in Ebersberg und 17,90 Euro in Starnberg. Seit dem Frühjahr 2021 ist das Preisniveau konstant weiter gestiegen, in der Spitze mit einem Plus von 1,4 Prozent in Fürstenfeldbruck. Ein beachtlicher Teil der Wohnungen wird zu Mietpreisen von 15 Euro pro Quadratmeter und mehr angeboten. In Starnberg beträgt deren Anteil 48,4 Prozent, in Dachau 44 und in der Stadt München 90,3. Der Anteil an Wohnungen mit einem Quadratmeter-Mietpreis von unter neun Euro ist sehr gering. Am ehesten sind sie noch in Freising (3,0 Prozent) und Dachau (2,7) zu bekommen.

In Erding und Freising, wo pandemiebedingt vorübergehend weniger Mietwohnungen für Flughafenpersonal benötigt wurden, ziehen jetzt die Preise wieder an. Das lässt sich auch in der Universitätsstadt Garching beobachten. Dort waren im vergangenen Jahr plötzlich wieder Mietwohnungen im Angebot, da die Erstsemester nicht kamen. Jetzt allerdings, da wieder Präsenz-Vorlesungen angekündigt wurden, suchten zeitgleich zwei Jahrgänge von Studierenden nach einer Bleibe.