Nicht die Finanzmetropole Frankfurt am Main oder eine Stadt wie Hamburg sind das teuerste Pflaster. Nein: Wer sich den Traum vom Kauf eines gebrauchten freistehenden Eigenheims erfüllen möchte, muss laut Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Landkreis München so viel Geld auf den Tisch legen wie nirgendwo sonst in Deutschland. Das Umland hat in diesem Punkt mit der Stadt München gleichgezogen und belegt mit dieser gemeinsam den Spitzenplatz. Die amtlichen Gutachterausschüsse in Deutschland bestätigen in ihrem aktuellen Bericht für 2019 den seit Jahren beobachteten Preisanstieg bei Wohnimmobilien im Landkreis.

Die Kluft zwischen Regionen mit sinkenden und steigenden Immobilienpreisen wird größer. Das zeigt die Erhebung, in die Zahlen aus dem Jahr 2018 und die Entwicklung seit 2009 eingeflossen sind. Im Bundesdurchschnitt kostete 2018 der Quadratmeter Wohnfläche für ein gebrauchtes freistehendes Ein- und Zweifamilienhaus 1740 Euro. Die höchsten Durchschnittspreise wurden für den Landkreis München und in der Stadt München mit 10 200 Euro registriert, bei 5200 in Frankfurt am Main. Im Kyffhäuserkreis in Thüringen zahlte man 410 Euro für den Quadratmeter. Aus Sicht von Dominik Winter, Abteilungsleiter Immobilien-Vermittlung und -Finanzierung bei der Sparkasse München Starnberg Ebersberg spiegeln die Zahlen die "unglaubliche Attraktivität" des Landkreises wider, was Natur, Lebensqualität und Arbeitsmarkt betrifft. Das Würmtal und der südliche Landkreis, mit der Nähe zu den Bergen, steche noch einmal heraus. Aus Winters Sicht erklärt das in einem hochpreisigen Markt solche Spitzenwerte wie bei den Eigenheimen.

Damit ist die über Jahrzehnte gültige Formel zumindest für das Eigenheim mit Garten überholt, wonach von hohen Immobilienpreisen geplagte Stadtbewohner sich nach einem günstigen Haus mit viel Platz im Umland umsehen. Immobilien-Fachmann Winter nimmt zwar nach wie vor den Trend wahr, dass Familien verstärkt aus München rausgehen und auch solche Häuser suchen. Doch ihnen geht es nicht mehr um eine günstige Immobilie. "Das hat viel mit Lebensphasen zu tun?", sagt Winter. Viele, die in der Stadt als Single oder junges Paar in einer beengten Wohnung gelebt hätten, wollten sich den Wunsch erfüllen, mit Kindern in ein Haus mit Garten zu ziehen. Daher komme die Attraktivität solcher Häuser und die Bereitschaft, dafür viel zu bezahlen. Die Finanzierung stelle viele dabei natürlich vor eine "ganz große Aufgabe", sagt Winter. Das niedrige Zinsniveau helfe, aber oft brächten Eltern für ihre Kinder Geld mit in einen Hauskauf ein. Nicht zu übersehen ist aus Winters Sicht, dass es im Landkreis München auch qualitätvolle Jobs gibt und Menschen mit gutem Verdienst. Eine Immobilienblase sieht er nicht, auch wenn sich viele für ihr Heim hoch verschulden.

Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) befürchtet eine Schieflage in den Gemeinden

Oberhaching ist eine dieser Kommunen im Süden mit hoher Attraktivität, die solch einen Zuzug erlebt. Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) kennt die Formel, dass die "Lage" am Ende über den Wert einer Immobilie entscheidet und darüber, was jemand bereit ist zu bezahlen. Das gelte grundsätzlich für München ebenso wie für den Landkreis. Für ihn sind die hohen Immobilienpreise auch Ergebnis eines "Hypes", unter anderem ausgelöst durch eine starke Dynamik auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis. Für seine Gemeinde befürchtet er Folgen, wenn die seit langem ansässige Bevölkerung sich das Leben nicht mehr leisten könne und Erzieher, Altenpfleger oder Lehrer aus dem Wohnungsmarkt verdrängt würden. Der Mix stimme dann irgendwann nicht mehr. Besonders steigen Immobilienpreise in Kommunen wie Oberhaching, die nah an der Stadt München liegen und verkehrlich gut angebunden sind. Laut dem Immobilienverband Deutschland (IVD) lässt sich ein S-Bahn-Anschluss direkt in den Immobilienpreisen ablesen. Schon Häuser in nur wenige Kilometer entfernt gelegenen Orten seien günstiger. Immobilien-Fachmann Winter berichtet wie begehrt bei Käufern Wohnstandorte wie Oberhaching, Grünwald oder Unterhaching sind, von denen man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in zehn, 15 Minuten in der Stadt ist. Bürgermeister Schelle will genau da ansetzen. "Das einzige, das uns hilft, ist das Thema Mobilität." Es müsse auch möglich sein, in Schwaben oder der Oberpfalz zu leben, und im Großraum München zu arbeiten. Im überhitzten Wohnungsmarkt im Landkreis München gilt das freistehende Ein- oder Zweifamilienhaus nicht gerade als Lösungsmodell. Geschosswohnungsbau soll den ersehnten günstigen Wohnraum für viele bringen, wobei Bürgermeister Schelle anzweifelt, dass so viel gebaut werden kann, wie notwendig wäre. Unabhängig davon stellt Winter fest, dass bei einem Teil der Käufer die Ansprüche steigen. Diese forderten mehr Wohnraum als noch vor einigen Jahren. Wo früher 30 Quadratmeter pro Person reichten, sollten es heute 50 Quadratmeter sein, sagt er. Das sei auch ein Trend. Und: "Der wird in Zukunft nicht anders sein."