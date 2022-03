Der Lindenwirt am Isarhang in Grünwald war einmal ein schmuckes Gasthaus. Seit Jahren verfällt er, und das Grundstück liegt brach.

Wie kommt eine Bohrpfahlwand auf Gemeindegrund? Das ist eine der Fragen, die sich in der unendlichen Geschichte der Baustelle auf dem Gelände des ehemaligen Lindenwirts in Grünwald stellt. Haben die Besitzer des Grundstücks, welches sie bereits 2008 erworben haben, diese Stützeinrichtung, die ja nicht gerade billig ist, fahrlässig dorthin gestellt, wie auch die Gerichte behaupten? Oder war es eher ein Akt vorschnellen Vertrauens, das Martin Wöhr der Gemeinde beziehungsweise deren Bauamtsleiter Stefan Rothörl entgegenbrachte? Oder aber ein großes Missverständnis? Rothörl nämlich soll anno 2015 dem Bauherrn Martin Wöhr versichert haben, dass er gerne schon mit dem Bau beginnen könne. Wöhr erinnert sich noch genau an den Tag, an dem er diese Erlaubnis erhielt oder es zumindest so verstand: Es war der 2. November 2015. In einer E-Mail vom 4. November bestätigte Rothörl Wöhr, dass Bürgermeister Jan Neusiedl das Genehmigungsfreistellungsverfahren unterzeichnet habe und "dem Grundstückstauschvertrag - wie vom Gemeinderat beschlossen - nichts mehr im Wege stehen dürfte."

Die Baugenehmigung soll nicht verlängert werden

Zu diesem Tauschvertrag aber kam es bis heute nicht. Schon Anfang 2016 stellte Martin Wöhr wegen des Streits um diesen Vertrag die begonnenen Arbeiten wieder ein. Seitdem passierte nichts mehr, wie Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) und Stefan Rothörl am Dienstagabend im Gemeinderat mitteilten. "Das Grundstück ist verwildert, wir werden immer wieder darauf angesprochen", sagte Rothörl. "Warum sie nicht mit dem Bau beginnen, kann niemand sagen, wahrscheinlich wissen sie es selbst nicht." Aus seiner Sicht sicher sei jedenfalls, dass das Ehepaar Wöhr dafür verantwortlich sei. Beispielsweise habe es angesetzte neue Vermessungstermine einfach kurz vorher abgesagt, zuletzt am 7. März. "Wir sind nicht diejenigen, die das verbummeln und verzögern", betonte Rothörl. Die Baugenehmigung laufe nun am 7. Mai aus. Sie soll nicht verlängert werden. Um eine Verlängerung durch das Landratsamt zu verhindern, hat der Gemeinderat am Dienstag einen Antrag auf Zurückstellung des Verlängerungsgesuchs der Wöhrs gestellt. Außerdem hat das Gremium beschlossen, den Bebauungsplan aufzuheben. Dazu muss eine Satzung erstellt werden. Auch muss man dem Bauherrn eine weitere letzte Frist setzen, nämlich sechs Monate.

Detailansicht öffnen 2008 stand das Grundstück samt Lindenwirt zum Verkauf. Das Ehepaar Wöhr erwarb es, um darauf zwei Einfamilienhäuser zu errichten. (Foto: Claus Schunk)

Martin Wöhr dagegen kann sehr wohl Gründe dafür nennen, dass er Anfang 2016 den Bau eingestellt hat. Und diese klingen anders als die Sicht der Gemeinde. Da Wöhr und seine Frau es 2015 offenbar eilig hatten, die beiden geplanten "großzügigen Einfamilienhäuser" zu realisieren, engagierten sie nach der so verstandenen Zusage durch Rothörl umgehend eine Firma, um die besagte Bohrpfahlwand zur Sicherung des Hanggrundstücks zu bauen. Da diese aber auf einem Grundstücksstreifen stehen musste, welcher der Gemeinde gehört, sollte jener Tauschvertrag die Gerechtigkeit wiederherstellen und die Wöhrs in diesem einen anderen, gleichgroßen Grundstücksteil an die Gemeinde abtreten. Die Wöhrs machten nun einen großen Fehler: Sie warteten nicht, bis dieser Tauschvertrag unterzeichnet war, sondern ließen mit dem Bau der Bohrpfahlwand schon vorher beginnen. Ein formaler Fehler, der ihnen vor Gericht zum Nachteil gereichte. Denn natürlich hätten die Wöhrs genaugenommen erst nach der Unterzeichnung mit dem Bau beginnen dürfen. Der pure Glaube, dass schon alles gutgehen würde, genügte nicht.

Dass die Bauherren wohl eine zu große Vertrauensseligkeit hatten, merkten sie wenig später, als die Gemeinde mit dem ursprünglichen Tauschvertrag nicht mehr einverstanden war, so die Schilderung Wöhrs. Die Gemeinde verlangte unverhofft Anfang 2016 mündlich durch Rothörl zusätzlich von den Bauherren die Überlassung eines weiteren Grundstücksstreifens. Kostenlos. Es geht um einen ein Meter breiten Streifen Land Richtung Isarhang, der nach den Berechnungen der Wöhrs rund 500 000 Euro wert sei. Denn das gesamte Grundstück soll heute einen Verkehrswert von rund 15 Millionen Euro haben. Mit diesem neuen Deal waren die Wöhrs nicht einverstanden. Von der Gemeinde wurde ihnen mitgeteilt, was sie als Drohung empfanden: Wenn sie den Vertrag unter diesen Bedingungen nicht unterzeichnen, werde man die Beseitigung der Bohrpfahlwand verlangen, die ja nun immer noch auf Gemeindegrund stehe. Dies wurde dann auch immer wieder in zahlreichen Anwaltsschreiben in den Jahren danach verlangt. Das aber, sagt Martin Wöhr, sei sündhaft teuer und das werde er nur im Notfall tun. Er möchte nach wie vor den alten Tauschvertrag unterzeichnen.

"Es genügt nicht, ein paar Baumaschinen hinzustellen, es müssen schon richtige Bauarbeiten sein."

Das Auslaufen der Baugenehmigung jedenfalls will er unbedingt verhindern und zwar dadurch, dass er bereits nächste Woche mit dem Weiterbau auf dem Grundstück beginnen will. Auch diese Variante wurde am Dienstag im Gemeinderat diskutiert. Der von der Gemeinde engagierte Anwalt sagte, man müsse sich das dann anschauen. "Es genügt nicht, ein paar Baumaschinen hinzustellen, es müssen schon richtige Bauarbeiten sein", sagte er. Sollte diese Bedingung erfüllt werden, gilt das Baurecht auch über den 7. Mai hinaus. Die Unterzeichnung des Tauschvertrags ist dann aber immer noch eine offene Baustelle und womöglich Grund für einen weiteren Rechtsstreit. Die Gemeinde dagegen träumt von einem neuen Bebauungsplan, wenn der alte in sechs Monaten vielleicht wirklich nicht mehr gilt. Baurecht gäbe es dann nur noch streng auf dem Stück, auf dem der Lindenwirt steht, nicht mehr nördlich davon. "Der sensible Isarhang bliebe unberührt", so Rothörl. Fragt sich nur, warum man dann am 29. September 2015 etwas anderes genehmigt hat.